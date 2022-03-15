馬來西亞演員陳澤耀會飾演吳慷仁的親弟弟。（摩爾娛樂提供）

《富都青年》獲得金馬創投獎項，幕後團隊有王禮霖（左起）、李心潔、張煒珍。（取自臉書）

北影影帝39歲吳慷仁又有新挑戰！他過去曾為角色改變身形，有過暴肥暴瘦，今年則將在新電影《富都青年》挑戰「禁言」，和馬來西亞演員陳澤耀飾演兄弟，演出啞巴哥哥，近來他已開始上手語的線上課程，為角色做前期功課，預計4月底飛往馬來西亞、6月在當地開拍，也因大馬解禁，這趟遠行吳慷仁不需隔離。

馬來西亞電影《富都青年》由王禮霖執導，是金馬影后李心潔首度出任監製的作品，曾獲2020台灣金馬創投兩項大獎。故事講述一對沒身分證、無國籍的兄弟，在馬來西亞富都巴剎社會底層求生存，兩人尋找原生父母和出生證明的過程中，意外捲入命案事件，陷入水深火熱的命途。

除了吳慷仁跟陳澤耀，還有第56屆金馬獎強片《夕霧花園》的演員林宣妤，幕後團隊則有來自印度的知名攝影師Kartik Vijay擔任攝影指導，美術統籌有台馬合作的蔡佩玲以及孫詠釗，雖是馬來西亞電影，但後期製作有台灣聲色盒子及台北影業操刀，是相當國際化的團隊。