孝順的媳婦竟落得如此下場！1名女網友的公公日前因不慎拉肚子在尿布上，請她幫忙沖洗上半身，公公會自行洗下半身，但沒想到婆婆闖進浴室看見這1幕竟醋勁大發，當場拿女網友的頭撞向馬桶，再開熱水狂澆她，她最後頭部受傷流血、堅持報警，而婆婆竟還向左鄰右舍稱是她勾引公公。

「今天是3/13日是我當媳婦以來，最難堪的一天」該名女網友在「爆料公社－匿名公社」上發文表示，日前她的公公因拉肚子在尿布上，請她幫忙放熱水，公公說會自己清理，她只要幫公公沖洗上半身就好，正當她幫公公洗頭時，婆婆從外頭回來看到這1幕暴怒，衝進廁所拿她頭撞向馬桶。

女網友的公公不慎拉肚子在尿布上，請她幫忙沖洗上半身，但沒想到婆婆闖進浴室看見後醋勁大發，拿女網友的頭推向馬桶，再開熱水狂澆她。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，婆婆之後用蓮蓬頭開熱水朝她的背部澆， 而當時她頭部的傷口一直流血，婆婆見她頭暈、流血仍不停手，最後是公公出面，才極力阻止對方，她之後氣不過決定報警，但婆婆竟說是她勾引公公，還謊稱公公當時裸體，她最後送醫後堅持提告，並要求丈夫一同搬出婆家，否則要離婚。

其他網友紛紛留言「太誇張的婆婆」、「吿的好，別讓她一直欺負你」、「太扯了吧，尤其是直接推人跌倒還有用熱水燙，頭要詳細檢查看有沒有問題」、「妳婆婆是不是片子看多了，有病！我覺得你堅持提告，捍衛名譽比較好」、「瘋子婆婆別跟她客氣」、「先告再說，要搬出去，不然之後是非會更多問題」。