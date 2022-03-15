王欣晨推出最新EP《Start a New Face》。（歆動音樂提供）

王欣晨推出最新EP《Start a New Face》。（歆動音樂提供）

王欣晨今（15日）推出最新EP《Start a New Face》，裡頭4首新歌是TVBS偶像劇《機智校園生活》主題曲、插曲，在公司「歆動音樂」安排下，每半年繳出1張漂亮的成績單。

在這張《Start a New Face》EP中，王欣晨重回最擅長的舞曲風格，準備讓粉絲「好看一下」，見識Amanda帶來的全新舞步，她坦言歷經了2年的疫情，隱約看到世界的曙光，「希望用精采的歌舞，再度帶給大家歡樂和力量」。

為了與世界舞壇接軌，王欣晨持續吸收偶像IU、BLACKPINK、孝琳等的MV，每周練舞時數達50小時，展現強烈的企圖心，將把苦練的新舞步呈現給每個愛護她的粉絲。

王欣晨也因主唱《機智校園生活》歌曲，歌而優而演，二度客串角色，去年她首度在偶像劇《戀愛是科學》中飾演一位渴望婚姻的女子，急於透過相親找到真愛，對於參演《機智校園生活》，她覺得自己相當幸運，首先感謝製作單位的邀請，「讓我有機會再度客串，勇於接受這個挑戰！」王欣晨表示有了前次的經驗，這次客串《機智校園生活》不僅戲份變多，詮釋起來也更得心應手，她笑說：「可能是一回生二回熟吧！」