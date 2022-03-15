兩岸情勢緊張，不只共機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），東引領空更出現不明飛行物。行政院長蘇貞昌今天在立法院答詢指出，我們不願意開第一槍，可是如果對岸如果真的發動第一擊，絕對沒有倖存的機會。

春節期間不明飛行物進入馬祖東引領空，馬防部近期因此進行信號槍的操作演練，嚇阻低空不明機。國民黨立委江啟臣今天在立法院詢問，處理不明飛行物甚至是敵機卻是用信號槍伺候，有符合我們接戰相關規定嗎？

國防部長邱國正表示，這就是我們的難處，要避免第一擊。蘇貞昌也表示，我們的難處就是不願意開第一槍。

江啟臣又問，我們不能讓他有第一擊的機會，不然飛彈嚇阻是做什麼用的？假設對方真的來意不善，不只是要試探，又該怎麼處理？

蘇貞昌說，如果第一擊是對方發動，那戰爭罪就在他；如果他真的發動第一擊，絕對沒有倖存的機會。

蘇貞昌強調，台灣人愛好和平，同時也證明人不犯我、我不犯人，非到萬不得已，我們絕不輕啟戰爭。當對方都已經侵入領空了，我們槍砲飛彈都有鎖定，但沒有打下來，我們有難處，也是在忍耐。