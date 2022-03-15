吳以涵也是首次演鬼片。（皮諾丘電影提供）

Selina（任家萱）主演鬼片《頭七》，邀來兩代台劇女神高宇蓁和「小嘉玲」吳以涵同框演出。高宇蓁原本就很愛看恐怖片，終於有機會挑戰鬼片演出，她笑言：「雖然我愛看鬼片，身歷其境還是覺得怪怪的。」尤其是看到老宅裡面懸掛了一整排的祖先照片時，格外毛骨悚然：「原本去人家家都不敢看的牌位，大剌剌的掛在上面，不看到都難。」

過去習慣於演台劇的快節奏，她表示畢竟電視劇得在緊迫時間內完成大量拍攝，光是記台詞就很累人，這次體會到電影的步調放慢許多，劇組在片場會花很多時間去塑造氛圍，她也有時間鑽研角色的內心層次與表達方式，不過最令養身的她開心的還是：「電影拍攝時間都很正常，可以好好睡覺，有足夠休息時間！」

她這次飾演獨留在老宅裡照顧父母、爺爺的大姊李秋華，面對多年沒回家的妹妹Selina，片商公布她角色關鍵字：「你是要回來爭家產嗎？」更讓影迷聯想是否她直覺Selina飾演角色回來參與爺爺的頭七是有其他企圖，高宇蓁表示接到角色時，認為詮釋上必須呈現長女天生對家庭的使命感，「犧牲自己夢想，孝敬父母並成全家裡的圓融。」長女這個身份恰巧也與她現實狀況相同，「必須要承擔家裡的一切。」

而童星出道的「小嘉玲」吳以涵則是以《俗女養成記》爆紅被封為「國民妹妹」，同樣是首次演鬼片的她表示，剛看完《頭七》劇本之後覺得「怕怕的」，但她認為片中不只有撞鬼驚悚情節，還有許多她和Selina以及其他家人的親情戲，她坦言自己平日不是容易被嚇到或愛尖叫的女生，因此這次在鏡頭前詮釋受驚嚇、害怕的感覺都是「第一次」，「都很有挑戰性且非常困難。」

再加上吳以涵的角色患有腎病，經常要呈現不適的病弱感，這些對她來說都是全新考驗，但也成為她演出《頭七》的最大理由，「想挑戰自己不同的戲路，所以就接下啦！」她的粉絲也都表示支持，期待看到「國民妹妹」吳以涵更精進的演技。吳以涵原本擔心電影分級限制，自己會無法在戲院觀賞，確認電影分級是輔12後，開心地喊：「要跟同學分享，呼籲他們到戲院看。」電影清明連假首日4月1日上映。