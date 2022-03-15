櫃買中心15日表示，烏俄戰事持續緊張、全球通膨加劇以及各國央行即將公布升息政策等因素影響，各國股市大幅震盪；櫃買中心呼籲，上櫃公司基本面穩健，投資人對於上櫃股票市場仍應保持信心，理性審慎看待近期波動行情。

櫃買中心表示，依據主計處最近公布之今年我國經濟成長率預測值達4.42％；上櫃公司111年1、2月營收合計4,226億元，較110年同期增加428億元，成長11.28％；此外，截至3月14日，已有239家上櫃公司公告將配發110年度現金股利，其中配發現金股利每股達10元以上有20家，每股配發5元以上未達10元有35家，每股配發2元以上未達5元有86家，2元以下有98家；由於上櫃公司公司基本面表現良好，維持獲利成長及高股息趨勢，投資人可多加關注基本面佳、殖利率高的個股。

櫃買中心指出，3月14日櫃買市場本益比來到20.5倍，已接近109年3月新冠疫情爆發前的低點19.43倍，待烏俄情勢以及美國貨幣政策等不確定因素消除後，股價表現將逐步回歸公司實際基本面表現，對於上櫃股票後續市場表現仍值得期待。