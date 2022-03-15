欣陸投控（3703）15日公告2021年合併財務報告及盈餘分配。2021年合併稅後淨利為18.26億元，每股稅後盈餘2.22元，每股配發現金股利1.68元，股利發放率76％，現金股利總額為欣陸投控成立以來新高。

以欣陸投控15日股價收盤23.6元計，現金殖利率高達7.12％。

欣陸投控指出，2021年合併營收較前一年度成長23.8％，三大事業體合併營收均較前一年度成長。其中，不動產開發事業「大陸建設」，受惠於「琢豐」及「尚芮公寓」完工交屋以及「琢白」等成屋交屋，成長最為突出。

營建工程事業「大陸工程」，成長主要來自民間建築工程專案和GC01標桃園捷運綠線等公共工程專案貢獻。

環境工程及水資源處理事業「欣達環工」，則因安平再生水廠新建工程以及銅鑼科學園區污水處理廠之相關水務工程貢獻而成長。

在營收成長帶動下，欣陸投控2021年的營業淨利較前一年度成長30.7％，稅後淨利較前一年度成長18.7％，三大事業體稅後淨利均較前一年度顯著成長。

截至2021年底，欣陸投控指出，營建工程事業的工程存量為740億元，創歷史新高，相當於該事業體2021年合併營收的4.3倍；不動產開發事業的營收存量為186億元，相當於該事業體2021年合併營收的2.3倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為381億元，相當於該事業體2021年合併營收的10.8倍。

欣陸投控指出，手中三大事業體中營造工程的工程存量、不動產開發尚未交屋的銷售合約、環境工程在手合約餘額等，都維持高水準存量，預期可望持續推升2022年營運表現。