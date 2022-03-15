馬口鐵罐及鋁罐大廠福貞-KY（8411），15日舉辦新竹廠揭牌典禮，成為集團在台灣第一個，也是旗下第六個生產據點，新竹廠為福貞-KY去年12月透過購併而取得，該廠同時具備鋁製易拉蓋與二片式鋁罐生產能力。其中，鋁蓋在台灣的市場佔有率達將近七成；鋁罐產量亦居台灣前三大。

福貞-KY新竹廠，過去三年合併營收約9億至11億元，正式加入集團後，預期每年可挹注EPS0.4元，並帶動公司2022年合併營收突破百億元規模。

福貞-KY新竹廠，主要包含鼎新金屬（鋁蓋）與鼎立金屬（二片式鋁罐）兩家公司，資本額分別為2.3億元與5.19億元，成立至今都已超過30年，其生產基地位於新竹縣新豐鄉，為少數位於新竹以北的金屬容器包材廠。

由於上述工廠因臨近多家飲料品牌大廠，具有地理位置優勢，主要客戶包括台灣啤酒、可口可樂、金車、黑松與維大力等知名飲料品牌，同時具備外銷業務能力，占比約15％，以東南亞市場居大宗。

福貞-KY新竹廠是台灣少數同時具備二片式鋁罐與鋁蓋生產能力的業者，鋁罐年產能達5億罐，居國內前三大，鋁蓋年產能則為12億片，由於是台灣最早的專業製蓋業者，因此為台灣大多數飲料客戶認可及採用，在三片罐市場佔有率約七成；新竹廠在台灣地區金屬包裝容器市場相對成熟的表現穩健，過去三年平均營收9億至11億元。

福貞-KY指出，新竹廠未來除每年可穩定貢獻集團約10億元營收，並挹注EPS0.4元外，其具備的高質量鋁蓋生產能力，未來更可望進一步強化集團一條龍供應效益；目前福貞-KY在中國大陸以鋁罐與三片式鐵罐為主，鋁蓋生產僅為滿足飲料充填代工業務所需，占比極低，新竹廠加入營運後，將可望逐步實現集團擴大營運的目標，集團未來將積極持續擴充新竹廠鋁蓋產能。

其次，新竹廠已深耕製罐業務逾30多年，初期是與北美最大金屬包裝容器供應商波爾公司（Ball Corporation）共同合資成立，目前波爾公司仍持有旗下鼎立金屬8％股權，因此，無論在產品開發能力或國際接軌經驗均高，此亦將對集團產生相當助益。

福貞-KY透露，新竹廠尤其在異質罐產品的開發上居市場領先者地位，以去年底甫推出的纖體罐產品為例，不僅是台灣首家，更獲得國際級飲料品牌採用，未來新竹廠與集團中國大陸各廠在製罐技術的交流合作，將是公司持續朝利基型產品發展的重要助力。

福貞-KY2021年度合併營收達78.15億元，年增34.91％，創下近八年來新高表現，在預期中國大陸今年維持雙位數成長動能無虞，再加上新竹廠約10億元營收挹注下，2022年集團突破百億元營收規模可期，將可望創下公司成立以來的營收新高表現。

福貞-KY指出，集團持續看好金屬包裝容器市場的成長性，在今年可望達成百億元營收規模目標下，未來二年亦已有明確的擴產規劃，且不排除再透過購併取得新生產據點的可能性，對中長期營運維持穩健成長，表示樂觀立場。