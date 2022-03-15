基隆市政府為提振公有零售市場，市府於市務會議宣布，26日起舉辦4場促銷及歌廳秀活動，邀請豪華卡司陣容到傳統市場現場獻唱，除了讓歷史悠久的傳統市場再度注入新活力，也希望帶動消費人潮。

市長林右昌說，基隆有許多傳統公有零售市場，在當地歷史久遠，是無法取代的地位，包含攤商與顧客間的人情味、便宜又大碗的貨品，更有著許多在地的隱藏版美食。不過，疫情及消費習慣的改變，消費者逐漸減少，許多攤商經營壓力變大，但充滿人情味的市集應該要被看見，希望透過舉辦歌廳秀方式，再次讓傳統公有市場活躍起來。

基隆市政府產業發展處長黃健峰表示，每場活動都會邀請明星及歌手到現場演唱與民眾互動，藝人卡司包含金曲歌王施文彬、尾音歌后于櫻櫻、活力女神小call、台灣本土劇演員兼歌手藝鴒、冠志，以及基隆在地唱將許志豪，還有知名網紅閃亮亮等，除了讓市民在採買時，也能觀賞精彩演出，也歡迎大家利用假期時間來到基隆走走，一同支持在地公有零售市場。

產業發展處進一步指出，公有市場聯合促銷活動預計舉辦4個場次，時間及地點分別是3月26日調和市場、4月2日信義市場、4月9日成功市場，以及4月16日源遠市場，舉辦時間都在周六上午。

此外，產發處提及，活動現場也將舉辦「10元買夠GO！」促銷活動，民眾能以10元優惠價格，買到超值限量好品，活動期間消費滿額還可領取摸彩券參加摸彩活動，歡迎一同用行動支持傳統公有零售市場。