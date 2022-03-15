信錦（1582）去年每股盈餘滑落至2.03元，但董事會仍兌現配息成長6％承諾，配息5.3元，超額配息的情況推升隱含殖利率達8％。

信錦是長期營運穩健的公司，過去10年平均稅前股東權益報酬率約22％，儘管2021年營運表現不如預期，在公司良好的營運基礎及健全的財務體質支持下，今日董事會通過每股配發5.3元現金股利，較去年的5元現金股利年成長6％，以15日收盤價68.2元計算殖息率達8％。

信錦今日召開董事會，通過2021年財務報告與決議現金股利分派。信錦2021年合併營業收入為101.95億，年增5％，但受原物料及運輸成本大幅上升，去年第四季能耗雙控加深成本壓力，及匯兌損失影響，2021年毛利率約為16％，營業毛利為16.02億元，營業利益率約為4％，營業利益為3.94億元，皆低於去年同期，稅前淨利約為3.85億元，歸屬母公司稅後淨利約為2.52億元，每股稅後純益2.03元。

展望2022年，信錦將持續鞏固既有顯示器產業之領導地位，維持優良的產品生產交貨及品質控管外，並將透過集團資源整合，優化成本結構以提升產品獲利，並透過策略採購加強成本及存貨控管，以應對原物料價格、供應鏈問題等總體經濟的挑戰。信錦企業期望達成集團營收成長，提升長期獲利能力，為股東創造永續投資價值。