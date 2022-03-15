大陸國務院聯防聯控機制今（15日）下午舉行記者會。會上通報，3月1日至14日，大陸本土疫情累計報告感染者超過15000例，波及28個省份。

會上指出，近期吉林、山東、上海、廣東、河北等疫情還在發展中，部分地區的疫情上升速度還較快。社會面傳播擴散和外溢風險比較高，各個地方正在加快風險人員篩查、轉移、隔離等工作。總體來說，當前本土聚集性疫情呈現出點多、面廣、頻發的特點，大陸疫情防控形勢嚴峻複雜，疫情防控難度加大，目前各個疫情發生地應對處置工作正在有序有利推進，疫情整體仍處於可控狀態。

據了解，大陸國務院聯防聯控機制綜合組已經向吉林、廣東、山東、河北、雲南、黑龍江等派出了工作組。會上稱，工作組將指導相關地區更加堅決果斷、科學精準落實防控措施，提高現場指揮效率，加快展開核酸篩查，摸清疫情本體穩住大局，推進流調隔離轉運，將風險人員排查管控應管儘管，盡快控制住局部的聚集性疫情，鞏固疫情防控成果。

大陸本輪疫情重災區吉林省，據大陸國家衛健委指出，吉林省主要病例集中在長春市和吉林市兩地，截至今天上午住院病例8201例，95％以上患者屬無症狀和輕症。