綜合韓媒報導，青瓦台發言人樸炅美15日發佈消息稱，南韓總統文在寅將於16日在青瓦台同準總統尹錫悅共進午餐，且不安排任何人陪同。這將是尹錫悅自2020年6月後時隔21個月再次到訪，預計雙方將就順利完成政權交接的方案、應對新冠疫情、北韓飛彈試射動向以及是否赦免李明博等問題交換意見。

尹錫悅之前雖然是文在寅所提拔的檢察總長，但兩人其實關係相當緊張。2020年，尹因強力偵辦法務部長「曹國」弊案及「檢警改革」路線差異而與文在寅政府決裂。曾經有人預測，在尹確定要代表國民力量出選後，兩人應會按照慣例會面，但最終沒有發生。

針對兩人會面，是否赦免李明博的問題也成為關注焦點，一般認為，尹錫悅因偵辦李的貪汙案件而與其「結下恩怨」，但尹為促進國民團結，決定提議赦免李明博。青瓦台對此表示，將先聽取尹的意見，再考慮是否赦免。

尹錫悅所屬政黨國民力量發言人金恩慧表示，尹錫悅很久之前就計畫請求赦免前總統李明博，期待此次會面能為實現國民團結奠定基礎。

若文在寅最後決定赦免李明博，一般認為會在佛誕節(5月8日)前後，進行特別赦免。另外，財經界也希望文在寅政府可以特赦三星電子副會長李在鎔，李因為涉及前總統朴槿惠貪汙案而入獄。