紙餐盒杯方便人們使用，裏頭薄薄一層塑膠淋膜用來防水防油，但為友善環境，減塑已成全球趨勢，國內已有廠商夠過精進紙纖維技術來達到「去塑」。環保署表示，對於上述友善環境的業者，前端收取的回收清除處理費將會比較便宜，會以差別費率的經濟誘因方式來引導更多廠商跟進。

根據回收業者指出，沒有淋膜保護的紙容器會更容易受到污染，回收率會差非常多，再生品質也會打折扣，通常處理方式是將紙容器與淋膜分開，紙盒歸再生紙處理，塑膠淋膜會拿來做再生使用，但許多仍直接進到焚化爐燒掉。

然而國內有業者已推出無塑食安用紙取代塑膠淋膜，用來解決1次性飲料杯對環境的負擔，也進一步達到減塑目的。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，國內確實已有相關技術，例如中華紙漿，無塑膠淋膜餐具使用後可當作廢紙回收，對於這些業者的努力樂觀其成，但因為最後還是會進到回收體系，專業處理廠在透過技術將紙漿與塑膠淋膜分離不止程序複雜，處理成本會比較高。

王嶽斌指出，無塑膠淋膜紙餐具一方面友善環境，二來後端處理也比較簡單，因此在前端製造者收取的回收清除處理費就會以差別費率來獎勵，也就是收取相對便宜的金額，也希望透過這樣的經濟誘因來引導其他業者跟進，並加以推廣。

環保團體RE-THINK創辦人黃之揚表示，而任何新的材質都需要在高溫、液體、酸度、油脂的情境檢測下才能知道新的材質最適合盛裝的食材，減塑絕對是友善環境，也是大家共同努力的方向。