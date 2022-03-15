真言國際同濟會會長陳英宗（前左二）代表捐贈輔具給燕巢家園身障日照據點，由伊甸基金會燕巢家園身障日照據點主任楊意賢（前左三）代表接受。（林瑞益攝）

高雄市社會局委外經營的燕巢家園身障日照據點於去年11月疫情期間成立，因為缺乏復健運動器材，真言國際同濟會15日偕同各分會捐贈3台運動輔具給此據點，希望藉此能讓身障青年獲得最佳照顧，維持最佳體能。

真言國際同濟會15日攜手17個分會一起幫忙弱勢，真言國際同濟會長陳英宗說，同濟會的足跡遍布全台，但真言國際同濟會隸屬於高屏地區，除燕巢外，未來會到高屏地區的偏鄉照顧弱勢。

陳英宗舉例，包含慢飛天使、身障兒等的復健之路很辛苦，要有適當的輔具來幫助他們。他覺得近年來政府對輔具的政策已經有慢慢進步與調整，儘管台灣的社福政策還不如歐美國家，但衛生福利部的官員們已經在討論輔具的相關辦法。

此燕巢家園身障日照據點是社會局委託伊甸社會福利基金會經營，高雄市目前有23家身障機構。伊甸基金會燕巢家園身障日照據點主任楊意賢呼籲，請民眾多發揮愛心，捐款響應伊甸基金會「成人身障服務計畫」，幫助身障青年早日自立生活。