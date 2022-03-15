工業電腦甩開去年受到缺料、塞港等陰霾影響，台灣疫情日漸穩定，缺料也可望逐步緩解，先前遞延的換機潮陸續湧現，新舊訂單交織能見度高，挾營運回升，也推升股利配發數字亮眼，高殖利率便吸引法人等投資人青睞。龍頭股研華(2395)獲投信多日來力挺，周二股價收漲近3%至367元，重返年線，漲幅超車族群個股。磐儀(3594)尚未公布年報、派利政策，挾樺漢(6414)策略結盟題材，股價再攻漲，為IPC唯二紅盤。維田(6570)、融程電(3416)、威強電(3022)、友通(2397)、泓格(3577)等股價也相對有撐，跌幅均不到1%。

工業電腦龍頭研華2021年全年營收及獲利雙創歷史新高紀錄，分別年增15%及14%，負債比率僅33%。惟受零組件缺料及成本上揚影響，全年營業毛利率為37.8%，合併稅後淨利為82.5億元，全年每股稅後盈餘達10.67元。2022年展望樂觀，在產能及組織升級迎接AIoT蓬勃商機，法人預估全年EPS超過12元，目標價大多落在430~450元區間。研華去年獲利創高，董事會決議每股擬配發現金股利8元，維持75%高配發率，不僅優於2020年的7.09元，並超越2019年度的7.79元新高紀錄。以周二收盤價367元計算，現金殖利率2.17%。

泓格去年全年營收首度突破10億大關，達10.41億元，營業毛利6.25億元，營業利益2.06億元，稅前淨利2.14億元，本期淨利1.70億元，歸屬於母公司業主淨利1.70億元，年增3.2倍，同創歷史新高，基本每股盈餘3.23元，其中，去年第四季營收逼近3億大關，獲利飆高，EPS達1.16元，同步刷新紀錄，季增逾78%、年增逾2倍。公司董事會決議110年度將配發1元股票股利與1.5元現金股利，合計共2.5元派利，現金殖利率2%，並於6月14日召開股東常會，地點位於新竹縣湖口鄉光復北路111號(公司一樓會議室)。法人預估，今年營收挑戰再增加3成以上。

友通去年受惠收購美國特殊應用電腦通路商Brainstorm帶來效應，加上出售汐止廠房土地，挹注業外收益，去年全年歸屬母公司稅後淨利6.16億元，年增52%，每股盈餘達5.38元。公司擬配息3.6元，以周二收盤價60.8元計算，現金殖利率5.92%。友通看好今年營運均可望逐季增長。

威強電110年營業收入62.43億元，稅前淨利10.38億元，本期淨利8.65億元，歸屬於母公司業主淨利8.65億元，基本每股盈餘4.9元，較前年的5.64元下滑。董事會決議110年分派現金股利每股3元，並訂6月14日召開股東常會，地點為新北市汐止區中興路29號6樓(公司教育訓練中心)。以周二收盤價45.6元計算，現金殖利率6.57%。

融程電去年合併營收達新台幣25.02億元，年增35.6%，毛利率仍維持34%水準，營業利益達4.37億元，年增50.2%，稅前淨利4.39億元，年增42.7%，稅後淨利為3.65億元，年增42.4%，稅後EPS為5.03元，相較前年的3.55元，年增41.7%。年度營收、獲利同步創下歷史新高，今年營運維持雙位數成長目標不變，成長動能持續強勁，預期Q1維持成長目標不變。公司董事會決議發放股利，110年度擬配息4.5元，並於5月27日召開股東會，地點位於新北市三重區興德路111之6號9樓(公司員工教育訓練室)。

維田去年EPS達3.58元攀高，擬配息3元，配發率超過八成，殖利率逾7%。在市場需求持續擴張之下，營運規模可望再升級，帶動維田再戰新高。而維田子公司維准電子科技(深圳)有限公司公告， 配合當地政府防疫措施，自3月14日至3月20日暫時停工，公司也與客戶及供應商協調調整後續進出貨事宜，目前對財務業務暫無重大影響。

廣積(8050)去年在網安大單陸續出貨下，去年全年EPS達2.69元，單季賺贏前三季，公司也維持高配發的股利政策，擬每股配息2.18元，現金殖利率5.43%，今年網安及Kiosk將是兩大成長動能。法人預估廣積第一季營收持穩上季高檔，今年全年營收維持雙位數成長、獲利成長優於去年。

研揚(6579)、艾訊(3088)去年每股盈餘分別為4.22元、4.57元，均較前年成長，擬配息3.1、3.05元，配發金額亦優於前年，配發率皆維持高水準。