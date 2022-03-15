周二國際原油價格持續下探，盤中刷新兩周低點。俄羅斯和烏克蘭持續進行停火談判，緩解了市場對於供應進一步受阻的擔憂，而中國爆發新一波疫情則引發需求放緩的疑慮。

目前美國期油大跌5.99美元或5.8%，報每桶97.02美元，稍早前一度跌至96.70美元，刷新3月1日以來的最低價。

布蘭特期油目前重挫6.15美元或5.75%，報每桶100.75美元，稍早前一度跌至100.05美元，亦刷新2周低點。

在前一交易日，美國期油下跌6.32美元或5.8%，收在每桶103.01美元，創下2月28日以來最低價，盤中更一度大跌8.75%，報每桶99.76美元，為3月1日來首度跌破100美元大關。

周一布蘭特期油下跌5.77美元或5.1%，收在每桶106.90美元，跌破110美元大關，並創下3月1日以來新低價，盤中一度大跌8.15%，報103.49美元。

Fujitomi Securities分析師Toshitaka Tazawa表示，投資人預期俄烏停火談判將取得正面進展，強化了全球供應緊張將緩解的期望。另一方面，中國實施新的防疫封鎖措施，令市場擔心需求可能放緩。

俄羅斯與烏克蘭周一結束第4輪談判後未宣布任何新進展，僅表示將在周二繼續協商。

中國國家衛健委通報，截至3月14日0至24時，中國新增本土病例3507例，較前一日通報的單日確診數（1337例）暴增了一倍多，並創下兩年來新高。