多數社區大樓都設有公共設施供住戶使用，一名男網友指出，他家的社區大樓除了常見的健身房、閱覽室等公共設施外，最近還設置了2台咖啡機，且每次使用只需10點社區公設點數，讓他忍不住大讚「真的很方便」，不過網友都對公共咖啡機的清潔維護抱持懷疑，「管理費花在這裡，以後你會後悔的」。

一名男網友在PTT房屋板發文表示，他們社區大樓的公共設施不多，有常見的健身房、閱覽室、交誼廳、卡拉OK等，不過1月時多添購了2台咖啡機可以使用，讓他忍不住大讚「真的很方便」。

他指出，「使用咖啡機一次要10點社區公設點數，依照管理費來算，平均每戶每月有500點可以使用，等於一個月可以喝50杯咖啡」，認為想喝咖啡只要到樓下點一杯就好，不用特地跑超商或叫外送，直言「咖啡機是最實用的公共設施」。

不過貼文一出，多數網友都對咖啡機的「清潔維護」抱持懷疑，「問題是之後咖啡機誰來洗？管理員說他洗過了，你們真的信嗎」、「清潔是否確實是個問題」、「你可以搜尋看看咖啡機清洗，我看了之後就不太敢喝外面的咖啡，認真覺得咖啡機的清潔維護才是最最重要的一塊」、「使用率高的話，累積的髒垢就是醍醐味」、「管理費花在這裡，以後你會後悔的」。

對此原PO則回文，指出社區的咖啡機是放在櫃檯，由管理員保管和清潔，要喝時只要到櫃台報樓層扣點數即可，「因為是放在櫃台，而且也不是住戶自己操作，所以應該沒有不衛生或不安全的疑慮，只是管理員要比較辛苦一點就是了」。