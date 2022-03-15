不讓美豬專美於前，英國豬攻台，15日英僑商會與英國農業及園藝發展委員會（AHDB）首度在台舉辦英國豬肉品鑑會，全力拓展在台業務。國內豬農分析，英國豬與國產豬有市場區隔，重疊性不大，對於國內肉品業者而言直接影響有限，反而有機會一起把餅做大，為國內豬肉料理開拓更大的新市場。

農委會自2018年8月正式開放英國豬肉進口，但由於碰上疫情，推廣不易，英國豬在台銷售持續處於暖身階段，如今隨著疫情趨緩，由英國農產相關業者共同組成的AHDB磨刀霍霍，準備加大力度，今天（15日）首度來台舉辦大型品鑑會，接下來還打算舉行媒合會，與國內肉品採購商牽線合作。

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）表示，根據台灣農委會統計，台灣每年消耗約90萬噸豬肉，換算人均豬肉消耗量約35.32公斤，對於豬肉需求算是非常高。而英國豬肉有非常好的品質，而且非常重視亞洲市場。

截至2021年，英國豬肉累積出口到台灣的價值超過1,100萬英鎊（約新台幣4.1億元），接下來希望能看到更多英國豬肉出現在台灣廚房，被用做台灣美食佳餚。

由於國內今年初剛開放美國萊豬進口，英國豬此次大舉攻台，時機引發聯想。對此，英方代表雖然低調，但表示英國豬肉最大特色就是非常重視環境維護、動物福利和健康養殖，40％豬群都是在自然環境的戶外養殖，絕對不含瘦肉精，與美豬互別苗頭的意味濃厚。

國內肉品業者分析，台灣人在料理上偏好採用溫體豬，而進口豬肉都是冷凍，因此相較於進口牛肉，進口豬肉在台灣不算主流，進口豬肉占整個國內豬肉市場比例不到兩成，比重不算高。

英國豬比較強調產銷履歷，標榜豬肉的健康安全。未來透過品牌形象打造，可能仿效松阪豬或伊比利豬的模式，走高端市場。與國產豬有市場區隔，預料對於大成、卜蜂為首的國內肉品業者而言影響有限。

倒是英國AHDB委員會為了推廣英國豬，建立一套體系，提供肉類烹飪技巧、屠宰技術等肉類相關教育，甚至還頒發證書，像是今天的品鑑會，就是由英國名廚提供食譜，交由國內五星大廚精心料理打造，未來東、西方火花激盪，有機會一起把餅做大，為國內豬肉料理開拓更大的新市場。