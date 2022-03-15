泛亞工程前建設開發部副理陳佳享，2021年間涉嫌在經手合建案時，涉嫌與包商合謀灌水工程費用，從中獲利約百萬元。台北地檢署15日依背信罪指揮調查局台北市調處，兵分4路發動搜索，並約談陳佳享等3人

泛亞工程先前承辦要價12億餘元「桃園市大園區菓林市地重劃工程」時，爆發前總經理張子文收受500萬元工程回扣的弊案，檢調深入追查後，又發現陳佳享等人涉嫌利用合建案虛增費用，從中不法獲利近百萬元。