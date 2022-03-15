合建案灌水獲利百萬 泛亞工程副理涉嫌背信遭搜索 16:572022/03/15 中時 蔣永佑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泛亞工程副理涉嫌背信遭北檢搜索約談。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泛亞工程前建設開發部副理陳佳享，2021年間涉嫌在經手合建案時，涉嫌與包商合謀灌水工程費用，從中獲利約百萬元。台北地檢署15日依背信罪指揮調查局台北市調處，兵分4路發動搜索，並約談陳佳享等3人 泛亞工程先前承辦要價12億餘元「桃園市大園區菓林市地重劃工程」時，爆發前總經理張子文收受500萬元工程回扣的弊案，檢調深入追查後，又發現陳佳享等人涉嫌利用合建案虛增費用，從中不法獲利近百萬元。 俄侵烏悲歌 防空洞百名代孕嬰兒等不到親生父母 大陸淘寶店主造假 出售核偽酸陰性報告被抓 #泛亞工程 #陳佳享 #合建案 #回扣 #涉嫌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 店家疫下哄抬物價 深圳市監局調查 10:532022/03/15 兩岸 深圳封城 富士康等數十家台廠宣布深圳廠區停工 12:102022/03/14 兩岸 小紅帽遇上大野狼 為反暴力愛平等而跑 17:002022/03/15 寶島 空調早販季開戰 最高省5000元 04:102022/03/14 時尚消費 徵才鎖定觀光、土地開發等3類高手 04:102022/03/14 生活新聞 130億併元富證爆內線交易 新光金前資深副總遭搜索約談 16:302022/03/15 社會 瑞穗天合國際觀光酒店推春季指定日快閃優惠 買兩大送兩小 11:092022/03/15 生活 嘉市議員戴寧收押禁見 律師抗告駁回 04:102022/03/15 地方新聞 永豐銀行推醫護信貸 年息下殺1.45％起 15:532022/03/15 財經 TOYOTA GRANVIA 8人座豪華版 享百萬零利率 13:462022/03/15 汽車情報-汽車新聞 臺灣推動婦女賦權 蔡英文：共同實現沒有歧視的世界 14:072022/03/14 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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