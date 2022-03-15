「小紅帽與大野狼」性權平等路跑，將於4月登場。（廖志晃攝）

南投縣去年通報家庭暴力案3947件、性侵案373件，顯示兩性平權教育仍待努力；南投女青商會為消弭暴力、歧視及性侵行為，將於4月底舉辦「小紅帽與大野狼─反暴力、愛平等」趣味路跑，透過問答闖關集點方式，寓教於樂學習反暴力知識。

副縣長陳正昇表示，國際青商會長期與縣府配合，推動公益活動不遺餘力，此次選在母親節前，舉行反暴力、愛平等路跑，推廣聯合國永續發展目標中的重視性別平等與反對暴力行為，也實現保護自我、尊重他人、性別平等、拒絕暴力的理念與行動。

國際青商會中華民國總會長黃信豪、南投女青商會長張雅菱表示，希望透過路跑活動，讓性別平等觀念在最基本的家庭扎根，也讓民眾走出戶外舒展身心；女權是聯合國推動的永續發展目標之一，期許女性從幕後走向幕前，落實兩性平權的目標。

「小紅帽與大野狼─反暴力、愛平等」趣味路跑，將於4月30日在南投市中興新村舉行，從中興會堂起跑，經中學路、光華路、省府路、環山路、光榮東路、光榮北路，返回中興會堂，全程5公里，歡迎民眾發揮創意，打扮成各種服裝造型共襄盛舉，完成問答闖關集點與路跑者，除了獲得紀念禮品，還可參加摸彩；請上南投女青商會臉書專頁報名。

縣府社會及勞動處表示，近年因為新冠肺炎疫情影響，民眾較少外出及旅遊，身心壓力未獲舒緩，而且宅在家裡，家庭成員間的關係緊繃，也增加衝突的機會，因此家庭暴力通報案件隨之成長，希望疫情趨緩後，人際關係也能緩和。