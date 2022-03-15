美福倉儲鄰近7家廠商受大火波及斷電4天，損失慘重，桃園市經發局緊急協調台電公司，到場架設臨時電線路，漏夜搶修後順利在15日上午7時許全數復電。（經發局提供／蔡依珍桃園傳真）

美福倉儲大火因建物密閉，搶救不易，已連燒5天，但附近7家廠商也跟著斷電5天，苦不堪言，像是1家電子零組件廠商就哀怨停業4天已慘賠2000萬，經發局緊急協調台電公司，到場架設臨時電線路，漏夜搶修後順利在15日上午7時許全數復電。

全台最大牛肉進口商「美福倉儲」10日晚間近11點發生火警，雖然半小時即控制火勢，但因9000坪的建物特殊密閉，搶救不易，業者13日從高雄請來全台最高的32公尺大鋼牙車，從高空「撕裂」倉儲外牆，可惜仍與高達36公尺的建物有4公尺落差，業者再緊急訂製加長型抓爪，加速殘火處理。

因應美福倉儲大火，台電獲報後緊急到場勘查，並配合救災進度預防性斷電，以利打火弟兄搶救，但也造成蘆竹區南山路205巷內其餘7家廠商遭波及，無電可用，工廠無法正常營運，也造成鄰近民眾生活的不便。

經發局長郭裕信說，市長鄭文燦周一率團隊至現場追蹤救災進度時，就接獲業者陳情，其中一間電子零組件廠商就提到，出貨暢旺，過去周末也在趕工營運，但停電機器全面停擺，4天賠了快2000萬，希望可以盡速恢復電力。

郭裕信說，為排除業者斷電後營運困難，經發局立即協調台電公司現勘，在兼顧現場救災及周邊業者復電正常營運下，決議專案架設臨時電線路，請環保局清理大鋼牙車撕下的鋼筋外牆，在救災現場騰出作業空間，供緊急搶修人員、吊臂車及大小工程車作業，漏夜搶修後，順利於15日7時16分全數復電，讓業者恢復營運。

「美福倉儲」10日晚間近11點發生火警，雖然半小時即控制火勢，但因9000坪的建物特殊密閉，搶救不易。（蔡依珍攝）

市長鄭文燦周一率團隊至現場追蹤救災進度。（蔡依珍攝）

台灣電力公司桃園區營業處處長楊顯輝表示，台電公司於14日現勘後，即進行備料、調撥搶修人員及工程車輛，緊急立桿、接通電纜及測試送電完成後，於15日7時16分全數復電。台電公司盤點此次搶修人力動員17人次、搶修車輛7輛及各類搶修設備包括發電機、挖土機。如有任何供電問題，可電洽台電公司24小時免付費服務專線1911。