外來種「斑腿樹蛙」因繁殖快速，嚴重危害新北八里、五股等地區生態，新北市農業局2012年著手與東華大學合作，強化八里挖子尾、鶯歌碧龍宮、五股觀音山的移除作業，去年度移除約600隻成蛙，10年來移除近萬隻，有效控制繁衍。（農業局提供）

外來種「斑腿樹蛙」因繁殖快速，又屬中大型蛙類，在低海拔環境中幾乎無敵手，經常威脅到原生物種繁殖、當地農作。新北市農業局為防止該物種持續擴散，2012年著手與東華大學合作，加強八里挖子尾、鶯歌碧龍宮、五股觀音山的移除作業，去年度移除約600隻成蛙，10年來移除近萬隻，有效控制繁衍。

斑腿樹蛙2006年被引進台灣，由於該物種每窩約可產下300至800顆卵，又常黏著在岸邊草叢樹木，或是散播到園藝植物上，因此足跡遍布全台，嚴重威脅本土樹蛙族群生存，其中新北市八里、五股地區遭入侵情況最為嚴重。

農業局指出，市府與東華大學團隊合作，進行移除控制，去年移植600隻成蛙及幼蛙、28團卵塊、2380隻蝌蚪，計畫實施至今捕捉個體近萬隻，相關控制位點移除數據較前幾年明顯下降，顯示已得控制成效。

市府後續將透過教育推廣，宣導外來入侵種斑腿樹蛙資訊予民眾及農友，結合在地力量共同維護原生生態系。另外，農業局也著手復育其他保育類蛙類，前年與台北市立動物園合作，在石門出磺口與三芝大坑地區野放保育類二級的雷公蛙（台北赤蛙）成效佳。

農業局表示，雷公蛙曾是西部坡地、水田、草澤和埤塘常見的小型蛙類，但隨著環境開發，族群數量逐漸減少，前幾年在野外幾乎少見其蹤跡，但市府與學術團體及動物園合作，野放後持續監控野放群族狀況，如今三芝、石門已可見不少雷公蛙的蹤跡，因此市府也將評估其他潛在可利用棲地，後續進行復育野放工作。