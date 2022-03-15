38歲南韓人氣YouTuber李根大尉（LT Ken Rhee/이근대위）有海軍特戰隊（UDT）的背景，他不顧南韓政府反對，已抵達烏克蘭當傭兵，卻驚傳戰死噩耗，引起國際關注。事隔數日，李根大尉今（15日）終於更新IG，但表示「無法回去，這裡現在很嚴重」，不久後便刪除有關烏俄戰爭的貼文。

近日烏克蘭媒體指出基輔周圍15km發現3名特殊作戰的韓國人遺體，調查後得知是從南韓海軍特戰隊退役的李某大尉和他的隊員，加上李根大尉的IG停更數天，疑似戰死的消息迅速傳回南韓。

今（15日）李根大尉終於在IG發文，親列6點：「我仍活著」、「我的隊員在烏克蘭安全地撤退了」、「現在剩我一人，發生了很多糟糕的事」、「不要再製造假新聞」、「任務完成前不會再發任何消息」、「不要聯絡我，每天都要作戰很忙碌」。李根大尉也上傳首爾警察廳聯繫他的訊息，內容大意為建議李根大尉可到臨時的外交部辦公室提出歸國的申請，但他婉拒了，表示烏克蘭的戰事慘烈，所有的戰士都撤離，不過他想要盡全力幫助烏克蘭，未來若是想回國，會自行向外交部尋求協助。

至於傳韓方撤銷他的護照，李根大尉回應：「現在尚未失效，如果哪天真的失效，也能隨時入境回國，請不要擔心。」另外，也有傳聞指出李根大尉試圖入境波蘭，對此他親闢謠，說自己國境附近都沒去過，且和隊員已在前線就分開。

由於考量人身安全，李根大尉很快地刪除這些貼文，不願意透露詳細的個人位置。