捷迅(2643)今天董事會通過2021年財報，全年營收50.67億元，年增36.88％，稅後淨利2.91億元，年增36.54％，每股盈餘9.72元，創下歷年新高。也是連續15季每股盈餘呈現正成長，全年創下公發以來營收、貨量、獲利的三高紀錄。

2021年各項服務項目的營收中，空運服務年增18.98％、海運服務年增130.08％、其他服務年增16.60％；各項服務項目營業佔比分別為：空運服務62％、海運服務28％、其他服務10％。

捷迅表示，2021年除了是航運物流業極具挑戰的一年外，對公司來說也是經歷各種艱難任務洗禮後。雖然貨運承攬業是受惠於疫情的高運價，才推升高營收高獲利，但過程中不斷考驗經營團隊如何藉由管理、因應市場瞬息萬變、及時找尋解決方案、靈活運用集團各項資源調整步伐、並須擁有穩定充沛的經營資金、加上服務客戶的熱忱等各項條件，才能完成客戶交付的使命，真正達到營運創新高的成績。

展望今年，捷迅擬訂五大方針，1.在人才培育部分，不僅提供穩定且與國際接軌的工作環境，也長期與國內多所大專院校建教合作，期能給予即將踏入社會的新鮮人，一個可奠定基礎且試煉的工作環境，孕育未來物流人才。

2.海外拓展部分，著重於打造出具高度競爭性的整合型且全方位物流平台，除深化現有長期配合客戶的合作關係外，也攜手國際級客戶群，擴大服務項目及航線，一同前進東南亞開拓新營運據點，目前已著手籌備，待後續有任何進度必會將訊息公告。

3.戰略結構部分，設定發展方向除了持續服務大量小眾(B2B)的企業型客戶外，也會積極朝向拓展大眾小量(C2C，B2C)的終端客戶族群。

4.在建構供應商的部分，捷迅疫情前手上就已擁有完整的供應商網絡，疫情期間為滿足客戶的各類需求，也催化新增簽訂更多國際級的航空公司及船公司合約，為客戶解決艙位、多元路線等運輸方案。

5.強化客戶關係部分，經過疫情考驗後，大型電子業客戶群改變以往遴選合作廠商的條件，從前高度依賴國際外商的模式，將調整為在疫情期間是否能更靈活提供解決方案的廠商為首要條件，也因此使得捷迅成功開展出更多航線合作及增加許多大型跨國企業的青睞。

隨著各國疫苗施打普及疫情流感化，各出口地的製造工廠陸續恢復生產動能，3C、電動車、及高端消費性電子領域等周邊產品，預期下半年的需求將帶動拉貨潮，看旺今年物流供應鏈在各環節仍受限且缺乏的情況下，整體運價及市況維持高檔，捷迅今年營運目標持續創高。