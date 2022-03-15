鴻海(2317)今（15）日公布「鴻海專利扶植新創計畫」，首波彙整出逾1400件優質專利，免費授權予新創公司申請使用，並提供免費專利諮詢服務，協助新創公司減輕創新研發風險負擔，充分發揮創意量能、完善專利布局，盼藉此成為國內新創公司的後盾，創造更大價值。

鴻海表示，專利扶植新創計畫秉持「有質、有量、有多用」的專利策略與共享精神，將優先提供給成立2年內的新創公司，且其技術、產品、營業領域符合鴻海推動核心技術與未來產業的新創事業。經申請審查通過後，將提供3年無償、非專屬授權使用。

鴻海首階段已公布逾1400件專利，涵蓋領域包括資通訊系統、觸控面板、製程改善、機器人、人工智慧、區塊鏈、穿戴裝置、訊號控制、馬達、機械設備與結構等。相關專利資訊，相關資訊皆可透過鴻海官網查詢。

鴻海中央智權總處處長林忠億表示，不斷創新的科技技術是引領產業前進的驅動力，集團希望透過此項計畫拋磚引玉，讓新創團隊在關鍵的起步期能專注在創意工作上，藉由鴻海的專利價值開創多元運用可能，並期望此計畫能幫助提升產業的知識分享合作氣氛。

鴻海專利研發以配合未來發展策略、產品和客戶的需求為主，布局於全球主要國家跟地區，其中以美國、日本的專利件數為最多。專利質量的優秀成果，多次獲得國際機構的肯定，是台灣唯一連續五年入選科睿唯安全球百大創新機構的民營企業。

鴻海集團2021年成立中央智權總處，對內整合智財內容與管理維護，對外則積極落實「專利就是分享」的精神，分享技術與知識，希望專利可多元應用於不同領域，為社會貢獻更多的技術知識。