日本男演員綾野剛近期以電視劇《AVALANCHE 雪崩》寫下好成績，更獲得高人氣，但人紅是非多，被有「復仇系YouTuber」稱號的東谷義和揭露約砲醜聞，掀起討論；不到2個星期東谷義和加碼爆料，綾野剛在有女友時還想硬上性感女星小島瑠璃子，淫亂私生活令人相當訝異。

綾野剛現年40歲，3月初被東谷義和爆料，曾在半夜打電話約女模特兒坂田梨香子到家中，兩人共處一室就想撲倒女方，卻被以「今天不行，我生理期來了」拒絕，他竟直接變臉怒喊「沒事就滾」，消息曝光震驚不少粉絲；13日東谷義和又加碼爆料，綾野剛連有女友都不收斂，還持續約砲。

東谷義和個人YouTube影片中指出，綾野剛在一次酒局後，假借醉意要和28歲性感女星小島瑠璃子開房間，被女方拒絕後不罷休，改拉她一起上計程車，企圖在車裡直接硬上，所幸小島瑠璃子找到機會成功脫身；東谷義和表示，小島瑠璃子當下有打電話找他幫忙，她是趁停紅綠燈時開車門逃跑。

綾野剛出道19年，有大量影視作品，曾獲得日本電影金像獎的優秀助演男優賞（最佳男配角）。

東谷義和加碼爆料綾野剛淫亂私生活。(影片/ 取自東谷義和YouTube)

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