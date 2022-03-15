台南市瑞復益智中心行政教學大樓耐震補強經費高達2600萬元。（本報資料照片）

台南第一個發展遲緩兒童早期療育機構台南市瑞復益智中心，由於使用長達36年的行政教學大樓，被評估耐震能力不足、鋼筋裸露，經市府限期改善，否則將連續處罰甚至面臨停止使用後，因整建經費高達2600萬元，中心從今年1月起發動募資後，市長黃偉哲得知也指示社會局協助，目前已經達標，將啟動整建前的作業。

不過，瑞復益智中心也指出，儘管募資目標已經達成，但因最近建材、建築工資飆漲，中心擔心實際開工之後，所需的費用將超過2600萬元，因此目前仍持續低調募款中；未來整建工程完成後，如有剩餘款項，一定會向社會大眾交待善款使用情形。

據查，瑞復益智中心行政教學大樓耐震補強案募資活動，原本預定從1月募資至3月底，剛開始並不理想，黃偉哲獲悉後，除指示社會局提供協助外，也號召社會與企業團體共同支持，沒想到最後竟提前達標。社會局強調，瑞復益智中心行政教學大樓施工期間，該中心30名幼童需暫時移至他處服務，該局也將提供協助。

在地的祥閎公司董事長李文誠也響應號召捐贈10萬元，並於15日在瑞復益智中心舉辦捐贈儀式，由瑞復益智中心董事長林吉男、主任李雪瑛代表接受，社會局長陳榮枝也代表致贈感謝狀。

位於安平區漁光島的瑞復益智中心於1974年由美籍修女安美麗創建，畢生在台奉獻的神父甘惠忠、吳道遠等人，都曾在該中心奉獻。該中心的行政教學大樓，由戰後台灣第一代本土女建築師王秀蓮設計，於1985年完工啟用至今，但因年代久遠、出現滲水，加上3樓走廊天花板也有多處鋼筋裸露，去年中心聘請土木技師公會進行耐震能力評估檢查，結果發現耐震不足後，去年4月收到市府行文限期2年內改善，否則將依《建築法》處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並得連續處罰，甚至限期停止使用。