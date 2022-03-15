後座正妹飆山路逆向遭「瑞典坦克」撞飛 頭重創雙腿爆血（取自記者爆料網）

騎車飆山路自撞，他沒事後座正妹卻慘了！1名男騎士載著17歲女友12日清晨在台106乙線狂飆，過彎時因車速過快騎至對向，當場撞上對向有「瑞典坦克」之稱VOLVO小客車，2人被撞飛重摔，女友倒在路中失去意識，腿上還有血跡，據悉她送醫後診斷為顱內出血；網友們紛紛痛批「後座有夠可憐，為她祈福」。

臉書「爆廢公社」日前有網友分享1段影片與數張照片，影片中1輛轎車行駛在彎曲的山路上，突然迎面駛來1輛摩托車，摩托車因反應不及、緊急閃避下仍當場衝撞轎車左前車頭，車體零件噴炸四散，機車上的1對男女也被甩飛重摔在路面，機車倒下後也滑行好幾公尺撞向護欄。

男騎士載著女伴在山路狂飆，過時不慎撞上對向車，2人當場被撞飛重摔，該名女伴當場倒在路中失去意識，腿上還有血跡，據悉女子送醫後為顱內出血。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

據悉整起事件發生在12日清晨6時許，20歲男騎士當時載著17歲女友，從坪林往石碇方向騎乘，行經106乙線17.5公里處當場撞擊對向的「瑞典坦克」VOLVO小客車，警方事後到場雙方均無酒駕，男騎士四肢擦挫傷，邱女則顱內出血緊急送往萬芳醫院救治，詳細事故原因待警方調查。

事發後的照片曝光，只見機車上坐在後座的女乘客當場側躺倒在路上，似乎傷的不輕，左側的膝蓋上還有血跡，路面上全是噴散的機車、汽車零件，遭撞的轎車左車頭也嚴重損毀，轎車輪胎旁還有1隻鞋子；原PO在貼文中透露「後座妹妹顱內出血，希望大家幫她祈福」。

其他網友紛紛留言「後座有夠可憐，禱告」、「X的，如果載的是我女兒，老子不殺你我跟你姓」、「山路就夠小條了，騎快就算了，還逆向！歸剛欸」、「騎車的沒事，讓後座的這麼嚴重，天佑妹妹早日康復」、「富豪都開這麼邊邊了，還有人要來撞，可憐的車主」、「山上野猴子特別多，就算貼著牆壁走他們還是無所不在的出沒」。