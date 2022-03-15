上季UBA公開女一級重返4強並獲得亞軍的台灣師大女籃，本季再度進軍4強，而且還是以第1種子之姿晉級，誓言繼102學年度締造3連霸後重返榮耀。

台師大曾在100到102學年完成3連霸，之後連7季無緣冠軍，期間103、104及109學年三度闖進冠軍戰未能帶走冠軍，本季陣容變動不大，幾乎為上季亞軍的原班人馬續戰，主力球員多是四年級球員，歷經UBA賽場的磨練，本季更加成熟，各位置替補銜接無虞，加上超high的板凳席氣氛，叩關隊史第4冠更添信心。

台師大大四主控徐詩涵在本季複賽最終戰飆生涯新高22分，每場平均攻下10.5分、傳出4.7助攻，是陣中最具指標性的球員，同屆隊長吳明臻、中鋒陳雅彤各司其職，加上廖怡婷、陳靳豫萱、陳映慈稱職頂上，另上季帶槍投靠、助隊打進冠軍戰的前鋒許庭瑜升碩二，今年再度和隊友並肩攻蛋，讓球隊更添安定的力量。

本季台師大平均每場可獲87.4分、僅次於世新大學，其中在複賽場均77分的成為4強球隊最佳，防守失分、5成的兩分球命中率和超過3成的外線準度，也都是台師大領先各隊的優勢，110賽季從預賽到複賽拿下了15勝1敗，預賽10連勝後僅最後飲恨世新，才吞下唯一1敗，複賽兩隊在次交手，台師大復仇成功，並打斷世新跨季38連勝，以複賽5戰全勝完美晉級4強。