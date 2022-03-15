北捷今說明電扶梯事故初步調查原因。（王揚傑攝）

北捷今說明電扶梯事故初步調查原因。（王揚傑攝）

台北捷運新埔站11日發生電扶梯故障，導致近30名旅客跌成一團，6人受到輕傷，昨（14）日監視器影片流出，被議員批評反應慢半拍，事發至今仍無法說明原因，台北市長柯文哲今（15）日要求北捷盡速公布初步調查結果，北捷即臨時決定下午在新埔站開記者會說明。

外界質疑，事發迄今已第4天，直到影片流出北捷才正式對外說明，北捷副總經理楊秦恒表示，事件調查在當天晚上就立即進行，即已有初步的了解，隔天就發布新聞稿對外說明，後續是在進一步確認相關設備異常的實際情況，捷運公司會在適當時機公開透明對外說明。

北捷對監視器影像外流表示，監視器的畫面基本上是提供必要單位調查及說明使用，至於同仁將影片流出，目前已在調查，如有違反公司規範，後續會依規定處理。

據了解，北捷本月7日進行維護保養時，並未察覺事故電梯有異狀，北捷電梯廠長李豪宇表示，故障齒輪的位置從外觀看不到，平時維護保養不容易發現，故以功能性做測試，由於保養項目眾多，所以分為月檢、季檢、半年檢，齒輪箱煞車是半年檢，上次檢查是2月分，測試結果正常。

李豪宇說，為了克服看不到的部份，初步已研議用較高科技的方式或水管內視鏡來觀察，這部分需和科技顧問及專業廠商來研析。目前同機型的電扶梯共248台，分布在淡水線、板南線和新店線的車站，目前已在進行完整的檢查，預計本周內完成，提出檢查報告。

北捷指出，今日收到電扶梯委外維護廠商回報檢查結果，異常原因為煞車迴路異常及扶梯齒輪箱的外齒盤軸向位移，馬達動力無法傳遞，造成向下滑動。對於事件受影響及受傷旅客，北捷將持續關懷慰問，並表達歉意。