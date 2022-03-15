台積電即將進駐中油高雄煉油廠舊址，引發房價暴衝，相關建廠進度也受到民眾高度關注。高雄市政府指出，正積極籌備將特種工業區轉型為楠梓產業園區的行政作業，在經濟、就業、休憩及生態等多方面的考量下，將會把半屏山生態綠廊延續到未來的楠梓產業園區，串聯北邊的都會公園，往南延伸到柴山自然公園，打造高雄市的生態綠廊帶。

為因應行政院「大南方、大發展南台灣發展計畫」，打造全台最大的「S」廊帶科技走廊，依國家產業政策指導及產業創新條例，先行勘選中油高煉廠污染整治工程第3區29.8公頃土地，作為楠梓產業園區，提供台積電作為設置第1期晶圓廠用地，打造高雄為成全球重要的半導體產業聚落。

高雄市工務局局長楊欽富表示，高雄煉油廠土汙整治工作進度超前約10%，第3區的汙染土已經在2022年1月28日全數移除，經過環保局驗證後也都符合管制標準，未來園區的開發將會結合再生能源、工業遺址、文化資產及經濟發展等面向，以生態公園內的科技廠為願景，建構綠色永續的生態科技園區。

楠梓產業園區預計留設公園綠地達6.86公頃，占全區23%，並作為滯洪功能使用，達到開發前後逕流零增量，使用再生水與鼓勵零碳生產，讓生態與產業共融發展。

此外，高煉廠西側55公頃無污染行政辦公土地，設置循環技術暨材料創新研發中心，其中作為公園及文資保存面積高達14.67公頃，占全區26%，較法定的10%多上一倍，兼顧生態、文資保存及開放居民使用。

楊欽富表示，高雄煉油廠在從高污染石化工業區轉型的過程中，將在地居民所期望的生態公園機能納入考量一直是市府努力的目標，未來除了延續半屏山自然公園的綠色廊帶以外，將再聯結東側的澄清湖風景區、金獅湖風景區及愛河流域的景觀步道，打造一個綠廊不中斷且兼具生活、生產、生態的永續智慧城市。