往返花蓮的火車票，連假期間總是一票難求，眼見清明節連假即將到來，花蓮縣政府依照慣例，將在推出清明節返鄉專車，包含返鄉及返工各一班車次，明天中午12點於縣府官方網站「111年清明節返鄉專車訂票」開放網路訂票。

花蓮縣府每年適逢清明、端午、中秋及春節，就會固定推出返鄉專車，讓身在外地的遊子能順利返鄉、返工，清明4天連假將至，縣府今也公告返鄉專車訂票相關事宜。

民政處指出，此次台北往花蓮班車為4月1日晚間8時47分於台北車站發車；花蓮往台北班車則是為4月5日下午2時10分於花蓮火車站發車，專車均是直達車，無提供站票，同時配合南區縣民，開行接駁車。

民政處表示，返鄉專車全票200元，半票100元，由於專車屬服務性質，採實名制，僅限本人搭乘，並依個人資料保護法規定，於乘車證上，登載乘車人姓名及身分證字號，禁止轉贈、轉售，不接受退票，遺失不再補發。

民政處提醒，取票及乘車時，民眾皆須出示乘車人的身份證明文件（親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者請檢附工作證明文件)供核驗，並配合台鐵局防疫措施，進站乘車落實實聯制、戴口罩。