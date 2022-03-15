日本知名「藏壽司」鎖定屏東，打造南台灣第二座土藏屋造型街邊店，即將於本月底正式開幕，東元餐飲集團旗下摩斯漢堡，近日亦宣布斥資14億元，進駐屏東興建萬坪廠房，產業商機話題不斷，也點燃屏東房市熱度，根據財團法人金融聯徵中心新增房貸資料統計，屏東近五年房屋鑑估值，已從580.1萬元上升至657.5萬元，增加77.4萬，而房貸平均授信額度，從2017年的412萬元，逐年增加至2021年的485.2萬元，五年間增加73.2萬元，雖房貸負擔增加，但購買的平均建物面積，反而從2017年的50.2坪，縮減至2021年的47.5坪，減少約2.7坪，換句話說，屏東購屋族房貸似乎越來越高，但房子卻越買越小。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，房貸越來越高，一是受房價不斷上漲，增加購屋成本所致，不過核貸成數亦逐年提高，五年提高了4.2個百分點，達78.63%，在在顯示了屏東地區建設發展與產業經濟力大幅提升，因此銀行對房屋身價、貸款人還款能力、信用等條件都有提升，民眾也更有力提高購屋總價帶，不過如今走向少子化，多以小家庭獨居，因此對住宅空間需求也相對減少，購屋走向精品小宅化。

台灣房屋屏東中正豪傑加盟店店東郭承豪指出，屏東近幾年屏東公共建設題材豐沛，包括像屏東及潮州轉運站陸續啟用、屏東火車站門戶再造，環境整合計畫完工重塑屏東城市意象，還有高鐵南延、榮總屏東分院及義大「屏東健康產業園區」等建設加持，帶動屏東生活機能大幅提升，城市願景更加有利可期，房價也一路補漲。

郭承豪說，有別以往的三代同堂，屏東家庭購屋客群，如今也多偏好獨立成家，建商推案型態也朝向小宅化，除了小地坪透天厝，像屏東市區近年5樓電梯公寓、華廈也越蓋越多，空間合宜、總價也較透天好入手，主力熱區除了屏東市、潮州，包括義大「屏東健康產業園區」所在的麟洛、內埔一帶，受惠建設利多也成為購屋熱區，以目前屏東市區的中古華廈，每坪單價約12~15萬元，2房小宅總價約3~4百萬元可入手，新建案則奔向2字頭，預售案最高單價則已衝上3字頭，除了在地自住，看好屏東未來房市潛力，也不乏投資客群入主。