俄羅斯軍事入侵烏克蘭，導致大量烏克蘭人民流離失所、逃往鄰國，經聯合國難民署統計，烏克蘭難民總數已達280萬人。外交部長吳釗燮今天下午代表我國政府宣布第二波即時援助難民行動，總計捐贈中東歐五國1150萬美元（約新台幣3億2200萬），捐款將由我國相關駐館透過駐在國政府轉致其指定或建議的民間救援組織，以便迅速協助逃往歐洲各國的烏克蘭難民。

外交部表示，我國分別捐贈波蘭650萬美元，斯洛伐克、匈牙利、捷克各150萬美元，以及立陶宛50萬美元。有關波蘭部分，加計3月7日第一次宣布捐贈的1億新台幣，我國對波蘭單一國家的捐贈款累積約新台幣2億8000萬。

捐贈儀式邀請歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、波蘭臺北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）、捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）、財團法人台灣世代教育基金會匈牙利籍高級研究員馮儒莎博士（Dr. Zsuzsa Anna Ferenczy），以及立陶宛在台僑胞代表歐淑娜女士（Aušra Andriuškaitė）觀禮見證。

吳釗燮表示，台灣與歐盟暨會員國團結一致，嚴厲譴責俄羅斯擴大對烏克蘭戰爭的行徑，造成無辜人民傷亡；在戰爭艱難時刻，台灣人民愛心源源不斷，我國政府部門快速結合民間力量，展現高效率，積極援助烏克蘭難民，期望透過台灣民眾傳達的愛心，為在戰火中的難民帶來希望與重建家園的力量。

高哲夫致詞時高度肯定台灣政府與人民的善意與慷慨援助，此份情義令人敬佩感動，言語難以形容。他強調，在這危急時刻，台灣人民與政府以實際行動展現對人道主義的關懷，再次彰顯台灣是歐洲自由民主的堅實夥伴。