高雄工務局長楊欽富15日表示，隨著高雄煉油廠土汙整治作業進度超前，高雄市政府各局處，正積極籌備將特種工業區，轉型為楠梓產業園區的行政作業，至於民眾提倡的生態公園，高雄市政府也從善如流，在經濟、就業、休憩及生態等多方面的考量下，將會把半屏山生態綠廊，延續到未來的科技園區，串聯北邊的都會公園，往南延伸到柴山自然公園，成為高雄市的生態綠廊帶。

楊欽富指出，高雄煉油廠土汙整治工作，進度超前約10％，第三區的汙染土已經在111年1月28日全數移除，經過環保局驗證後，也都符合管制標準，未來園區的開發，將會結合再生能源、工業遺址、文化資產及經濟發展等面向，以生態公園內的科技廠為願景，建構綠色永續的生態科技園區。

他說，未來將透過「綠手指」的設計理念，往北串聯都會公園，往南延伸半屏山自然公園、蓮池潭風景區、洲仔濕地、舊左營國中及龜山，再銜接另一個國家級的柴山自然公園，進而通達西子灣銜接愛河口，建構出一條連續不中斷的都市生態綠廊。

楊欽富指出，高雄煉油廠的位置得天獨厚，剛好位於都會公園及半屏山自然公園之間，未來的整體規劃，北側以30米寬園區北路綠園道、以及60米寬綠帶，與後勁聚落相鄰；南側則以40米寬園區南路綠園道、及文化資產，延續半屏山的生態綠廊。

此外，他說，材料創新研發專區與楠梓產業園區，也依法劃定必要性公共設施用地，保留文資遺址，兼顧生態串接與綠色生產等機能，高煉廠材料創新研發專區共55.49公頃，其中，作為公園及文資保存面積高達14.67公頃，占全區26%，較法定的10%多上一倍，兼顧生態、文資保存及開放居民使用。

而楠梓產業園區第一期共29.83公頃，留設公園綠地達6.86公頃，占全區23%，並作為滯洪功能使用，達到開發前後逕流零增量，使用再生水與鼓勵零碳生產，讓生態與產業共融發展。