受到國際鋼鐵原物料行情高漲與成本大幅增加影響，中鋼15日開出的4月份和Q2內銷盤價，全面調漲各項產品價格，其中月盤部份，每公噸調漲1,000～2,100元，季盤部份每公噸調漲2,000～2,400元，平均漲幅5.83％，以適度反映成本，增添第二季營運動能。

受惠全球各經濟體邁向全面解封，國內外消費及投資動能穩健上揚，製造業景氣持續擴張，去（110）年台灣出口表現耀眼，出口總額達4,464億美元，躋身全球前十大，今年元月外銷訂單連續23個月正成長，創歷年同期新高，行政院主計總處上修今年經濟成長率預測值0.27％至4.42％。世界鋼鐵協會預估全球鋼鐵需求今年將成長2.2％，增加4,100萬噸至18.96億噸，鋼市需求前景不容看淡，惟俄烏戰事爆發加深國際間政經衝突，加劇全球通膨壓力，美國聯準會（Fed）將於3月啟動升息並規劃縮表，匯率波動風險加大，形成全球經濟疫後復甦及成長的不確定性因素。

俄烏戰爭持續延燒，局勢變化難測，國際社會紛祭出嚴厲制裁，俄羅斯遭逐出SWIFT金融支付體系，擾亂全球金流及物流，加劇市場波動風險及不確定性。俄羅斯及烏克蘭皆為鋼鐵生產大國，合計粗鋼年產量約一億噸、每年出口鋼材超過四千萬噸，以出口至歐洲及亞洲地區為主。目前俄羅斯鋼鐵業因金流限制重挫進出口貿易，烏克蘭主要鋼鐵工業重鎮位處東南方的馬里烏波爾市（Mariupol）亦深陷戰火，該區鋼廠如Azovstal、Ilyich等受到波及而生產停擺，造成全球鋼鐵供應缺口擴大。此外，俄羅斯天然氣產量全球第二大、石油第三大、煤炭第六大，鎳出口占全球約五成，出口凍結使全球能源及大宗商品供需失衡，自2月24日俄烏戰爭爆發以來，國際原油、天然氣價格飆漲，如布蘭特原油一度飆至每桶近140美元，預期能源價格走揚也將推升燃料費及運輸成本。

近年來氣候變遷導致澳洲春夏季洪災發生頻率增加，昆士蘭連日豪大雨加上俄烏戰爭推波助瀾，致澳洲出口煤價快速攀升，每噸突破FOB660美元，改寫歷史新高（惟中國大陸鋼廠使用近90％的自產煤礦，每噸僅400多美元，較台日韓等國際鋼廠具成本優勢）；此外，國際鐵礦砂價格同步大漲超過CFR160美元，廢鋼也越過CFR650美元大關，國際扁鋼胚成交價格漲至CFR900~930美元，煉鋼主副原料等大宗商品價格連番巨漲，鋼廠生產成本壓力遽增，高度壓縮鋼廠獲利。

國際鋼價方面，歐洲ArcelorMittal因為俄烏戰爭致鋼材供應吃緊，於3月上調熱軋價格，累計調幅每噸達180歐元（約196美元）至1,150歐元（約1,249美元），預計再上調200歐元。美國鋼廠亦將鋼品轉銷歐洲市場，帶動美國鋼市築底回升，熱軋價格自2月低點彈升200美元以上。日本、韓國與印度鋼廠同樣積極轉攻歐洲高價市場，帶動亞洲鋼價上揚；展望第二季亞洲鋼市，熱軋價格上看每公噸1,000美元，韓國鋼廠對台大幅調漲報價，大陸寶武鋼4月及越南河靜鋼廠4~5月盤價紛紛調漲，日本三大高爐廠亦調漲汽車用料1.5萬~2萬日圓。

第二季向為傳統需求旺季，下游進入回補庫存週期，國內需求持續受惠於國際間迎向全面解封的消費與投資紅利，帶動製造業景氣穩健擴張，預估今年台灣出口表現依舊亮眼。惟俄烏戰爭導致國際油氣能源、煤鐵、合金鐵及大宗商品價格飆漲，使得鋼廠煉鋼成本急遽上升。此外，俄羅斯及烏克蘭鋼材出口大幅緊縮，供應缺口勢將造成全球供需嚴重失衡，況且亞洲鋼廠已紛紛轉向更高價的歐美市場，限縮對亞洲市場的供料。由於歐洲市況急速上升，以及成本快速變化的影響之下，亞洲鋼廠開始封盤停止報價，觀望後續態勢，預期這波國際鋼價漲勢將不亞於去年。

中鋼公司每年僅供應國內約半數的用鋼量，審酌維繫國內中下游客戶競爭力，加以下游業者尚未擺脫塞港、疫情等供應鏈瓶頸，各國鋼廠面臨煤鐵等原物料價格飆升不得不反應成本。為如實合理反映進口原物料價格，該公司決議四月份及第二季盤價採「順勢、穩健、合宜」的一貫訂價原則，「有序反應成本，逐月合理調整」，以強化我國鋼鐵產業韌性及提升下游出口接單動能，在國際情勢動盪之際，攜手下游維持鋼市穩定發展，共同為台灣經濟貢獻心力，俟通膨預期消弭，鋼價將逐漸回歸正軌，奠定日後穩健發展基礎。值此今年第二季原料成本遽增及鋼價上揚趨勢下，四月份及第二季全產品基價平均調漲5.83％（1,000~2,400元/噸），調整後售價皆較國際鋼廠對台灣進口報價具有競爭力。