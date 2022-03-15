近年來，全球極端氣候威脅日益嚴重，過去兩年台灣遭逢百年大旱，水資源日趨珍貴，更突顯推動各項穩定供水工作的刻不容緩；尤其，部分供水設施因興建年代久遠而老舊劣化，亟須積極改善、更新，以強化供水韌性、降低水資源漏損。

面對未來的缺水問題，台水提出三項供水設施改善計畫，將從備援調度幹管工程計畫、降低漏水率、老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫來執行。

台水指出，在去年百年大旱期間，由於「桃園-新竹備援管線」提前於110年2月1日完工，使寶山水庫免於空庫，避免全球科技產業受重創，顯見備援管線建置極具重要性。台水公司針對「單一」、「重要」、「脆弱」維生管線，研提「備援調度幹管工程計畫」，預計於110～114年埋設17條備援管線，總管線長度約81公里，投入經費達145億元，可穩定供水約每日261萬立方公尺，今年7月將可完成「新埔鎮褒忠路備援管線工程」及「旗津區第二條過港送水管工程」。

在缺水危機日亟的台灣，「開源」相對不易之下，「節流」益顯重要。台水公司全力推動「降低漏水率計畫（102至113年）」，總投入經費達1,003億元；截至110年底止，累計已完成汰換管線約6,461公里，漏水率已降至13.59％，每年約可節省2.02億立方公尺水量，約為1座石門水庫有效蓄水容量，持續朝113年底降至12％、120年底降至10％等短期、長期目標邁進。尤其，去（110）年全國大旱逢疫情警戒期間，因人潮、車流大幅減少，於平時難以施工之漏水熱區，如夜市、學校及觀光老街等，台水公司主動協調相關單位，加速完成43件汰換管線工程。