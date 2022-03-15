共享運具已成為交通運輸主流，新北市去年6月核准iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare等業者在轄內營運，17個行政區投放約1萬多輛汽機車。不過，多數服務範圍仍聚焦都會區，由於郊區使用效益低、市府納管規定嚴苛，其中共享機車上線至今，預定設置服務區不增反減，業者撤除汐止、樹林2區後，不少通勤族也直呼不便。

共享汽機車發展至今已有6年，新北市為避免oBike無樁自行車停車亂象重演，去年實施「新北市共享運具經營業管理自治條例」，並核准4家業者投入轄內市場，投入1萬7246台機車、1263台汽車在北北基桃跨縣市流動，其中GoShare投放6530機車占數量最多，但iRent機車投放範圍最廣，擴及14個行政區。

據交通局統計，蘆洲、三重、新莊、中和、永和、板橋區都有涵蓋在4家業者服務範圍內，但涵蓋土樹三鶯等郊外行政區的業者甚少，其中WeMo、iRent分別也在去年10、11月撤除汐止、樹林的服務範圍。由於不少民眾是跨區租借機車通勤，樹林、汐止服務撤除後，僅能改為利用其他交通工具，直呼不便。

由於新北市管理共享機車模式，限制同一街廓只能停2台共享機車、同一格位不得逾72小時等規定，業者營運難度較高，曾引發反彈，縮區或撤點風波早在去年傳出。市議員江怡臻表示，新北市近年大力發展公共運輸，現況仍是以私人運具為主，停車位的需求也很高，就此而言，贊成結合社區大樓開發增設共享基地、停車場附設共享服務站等措施。

交通局表示，為維持停車秩序，目前仍維持停車相關規定，不過仍會視需求不定期與業者研議管理機制，並要求業者建立共享車輛查詢系統平台，以供市府掌握並稽查車輛分布情形。

另外，共享運具服務範圍基本上是由業者依照自身營運考量評估，不過針對未來是否有可能擴大服務範圍， 市府仍持續鼓勵業者增加投放區域，便利民眾使用。