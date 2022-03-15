美國紐約再傳亞裔女性被仇恨攻擊事件，一名67歲亞裔婦女11日傍晚返家時，在公寓前遭到陌生男子狂揍猛踹、拳打腳踢超過125下，還被罵「亞洲婊子」等髒話，所幸婦人傷勢穩定，男子也被逮捕。

美國紐約州揚克斯市（Yonkers）一名67歲亞裔女子被陌生男子拳打腳踢超過125下。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，紐約州揚克斯市（Yonkers）一名67歲亞裔女子11日傍晚6時左右返回自家公寓時，遭到42歲陌生男子艾斯科（Tammel Esco）尾隨其後並對她施暴。

根據公寓的監視器畫面，亞裔女子推開公寓1樓大門、推著推車進入大廳，當她拿出鑰匙準備進門時，身材高大的非裔男子艾斯科突然從後頭闖入大廳，舉起右手重重地往女子的後腦杓打去，女子瞬間癱軟倒地，接著他兩手左右開弓，往縮在角落的女子身上狂揍，之後再抬起左腳狂踹婦人。

*** NEWS RELEASE *** Yonkers Police arrest local man in brutal hate-crime beating of Asian woman



Tammel ESCO charged with attempted murder as a hate crime for beating 67-year-old woman



More info: https://t.co/mgvDBxCj5Thttps://t.co/IbjO6wyknW#YonkersPD @CityofYonkers — Yonkers Police HQ (@YonkersPD) March 14, 2022

報導指出，艾斯科一共揍了婦人125拳，外加7記猛踹，除了對亞裔婦人拳打腳踢，艾斯科也口出惡言，痛罵婦人是「亞洲婊子」。

紐約州韋斯切斯特郡（Westchester County）檢察官表示，婦人被打到腦出血、臉部破裂，頭部及臉上也多處挫傷，所幸送醫後傷勢穩定。

艾斯科在攻擊事件後已被捕，13日他被控二級傷害及二級謀殺未遂等罪名，不過昨（14）日韋斯切斯特郡地區檢察官又加重他的罪名，將兩項指控提升至仇恨犯罪（hate crime）。

揚克斯市警察局穆勒（John Mueller）發布聲明痛批，「這是我所見過最駭人聽聞的攻擊事件之」，「毆打一名無助的女子令人厭惡，只因為她的種族就瞄準她更是。」

紐約州揚克斯市男子艾斯科（Tammel Esco）狂揍猛踹一名亞裔婦人超過125下。（圖／路透社、揚克斯市警察局）

他說艾斯科前科累累，先前已經被逮捕過14次，還有多項被定罪的紀錄，先前犯過的罪行包括刺傷別人等。

同棟公寓的住戶沙巴傑（Sken Shabaj）形容受害婦人人緣佳，是個非常、非常好的人，有2名女兒，丈夫已經過世，生前是郵差。