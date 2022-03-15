俄羅斯持續入侵烏克蘭，不少企業紛紛抵制俄羅斯，宣布停止在俄羅斯市場營運，近期最引發話題的是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）向俄國總統普丁下戰帖，要求來場一對一決鬥，賭注是烏克蘭的命運，獲得外界一片讚聲。不過外媒卻表示，雖然馬斯克力挺烏克蘭，但實際上特斯拉卻購買俄鋁（俄羅斯鋁業聯合公司，俄鋁），未來要如何切割恐怕成為大難題。

美國媒體《CNBC》取得的內部文件資料顯示，特斯拉向俄鋁採購價值數百萬歐元的鋁，雖然俄鋁曾被美國財政部制裁，但美國前任總統川普2019年時結束對俄鋁的8個月制裁，特斯拉在2020年底開始採購俄鋁。

特斯拉前任、現任員工透露，特斯拉在德國柏林的新裝配廠使用俄鋁的鋁做汽車零件，此外，鋁還能用來做特斯拉 Model Y的車身外殼，並已用於德國布蘭登堡工廠產線中，雖然該工廠尚未完全啟動和運轉，但最近獲得該國有條件地批准，可能很快投入生產，而目前沒有證據顯示，特斯拉在美國的產線上使用來自俄鋁的鋁。

馬斯克昨日在推特發文，「我在此向佛拉迪米爾普丁發起一對一決鬥的挑戰，賭注是烏克蘭」，並在底下留言標註克里姆林宮帳號，還詢問對方「你同意這項挑戰嗎？」此推文引發外界討論。而俄羅斯前副總理、現任俄羅斯航太總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）則在推特發文，形容馬斯克是年輕的小惡魔但比自己還要弱，要他別浪費時間了。