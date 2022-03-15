俄烏戰火未熄，蔡英文總統今天表示，全球仍須持續對抗威脅我們寶貴成果的反猶太主義和威權侵略。當面臨威權主義與日俱增的威脅時，我們必須捍衛民主及人權價值，也會持續與民主夥伴合作，維護這些價值，為我們的下一代留下更美好的世界。

為紀念二戰時期遭屠殺的猶太人，台灣民主基金會今天與以色列及德國在台機構舉辦「國際大屠殺紀念日」活動，在台灣的猶太人社群代表及猶太教拉比朗誦祈禱文，並由蔡英文總統與立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、德國在台協會處長許佑格、以色列駐台代表柯思畢等人出席，共同點亮燭光為遭屠殺的猶太人和倖存者祝禱。

蔡英文以英文致詞表示，當我們齊聚在這裡紀念大屠殺受難者600萬猶太人及其他身亡者時，我們承諾永遠不會忘記這段因意識形態而罔顧人性尊嚴的歷史，我們也不應停止對抗偏見造成的禍患。

她說，在台灣，我們致力處理過去的不公義，揭發威權統治的暴行。今年是二二八事件75周年，當年的暴行至今仍是台灣人民心中的陰影。過去幾年來政府努力追求轉型正義，也即將邁入新的階段。

蔡英文強調，我們將提高層級，使轉型正義成為最高政府機關的優先要務。行政院即將成立新的單位，將轉型正義的理念落實到政府政策中，希望能為白色恐怖的受難者及其家屬帶來一些解脫和撫慰，並在台灣實現轉型正義。

雖然台灣在維護人權和打擊歧視方面已有進步，但她說，全球仍須持續對抗威脅我們寶貴成果的反猶太主義和威權侵略。「我們現在看到烏克蘭正承受這種侵略的可怕後果，他們正經歷自第二次世界大戰以來未曾有過的重創」。

蔡英文強調，如果我們無法記取過去的錯誤，必將重蹈覆轍。當我們對最近在烏克蘭發生的事情感到震驚和悲痛之際，國際社會支持烏克蘭人民的作為深深鼓舞著我們，烏克蘭人民捍衛國家和民主生活方式的決心也讓我們備受感動。透過共同反對入侵烏克蘭，團結一致，支持民主、自由、透明、和平等共享價值。

她引述台灣民主鬥士蔣渭水的說法，「同胞須團結，團結真有力。」歷史告訴我們，團結是克服障礙的必要條件，在我們尋求戰勝當前挑戰的此刻尤顯重要。當我們面臨威權主義與日俱增的威脅時，為了銘感我們的前輩們，我們必須捍衛民主及人權價值，也會持續與民主夥伴合作，維護這些價值，為我們的下一代留下更美好的世界。

她期盼世世代代子孫都記得大屠殺受難者。並強調，「緬懷他們是我們所有人的責任，我們應該永誌不忘」。

德國在台協會處長許佑格表示，我們有責任確保不再將仇恨、種族主義和反猶太主義強加在彼此身上。德國和以色列過去幾年來重建信任和和解，開拓新的和平道路，紀念國際大屠殺紀念日和其受難者，正代表我們永久的責任，讓未來絕不再重蹈覆徹。