Official induction ceremony of the J-10C fighter aircraft in the Pakistan Air Force fleet. pic.twitter.com/Jf9LzW4geP — Eva (@evazhengll) March 11, 2022

巴基斯坦空軍日前在卡姆拉舉行首批6架中國製殲-10CE戰鬥機接裝儀式，巴國總理伊姆蘭．汗出席了儀式。這是巴國空軍首次進口中國殲-10CE戰機，總數至少25架。印巴邊境衝突持續多年，殲-10CE引進正是為彌補巴國空軍對抗印度新購法國飆風戰機的裝備代差，在印巴邊境上隨時都會出現殲-10CE表現的機會，中巴兩國對此皆寄予厚望。

首批殲-10CE交付連日來有許多陸媒不斷撰文分析與讚揚，稱其為中國航空高新裝備出口的又一重要里程碑。既然印巴邊境衝突是殲-10CE戰力驗證的場所，是優是劣仍然要經過實際使用或甚至實戰來證明。

巴國空軍首次進口中國殲-10CE戰機，巴國總理伊姆蘭．汗出席接裝儀式，並登上殲-10CE。（圖／推特@Afrodite__Mkak）

陸媒分析稱，印巴衝突多年下來，雖然印巴總體力量相差懸殊，巴國空軍仍以較強強悍的作戰意志而不落下風。近20年來印度經濟發展快速，對軍事裝備投入增加，巴基斯坦亦感受到不小的壓力，因此在戰略上主動選擇將有限的國防資源更多地向空軍傾斜，試圖以精兵路線對沖印度的數量優勢。

分析認為，除了印度經濟發展的優勢之外，隨著阿富汗局勢的演變和中美關係的變化，印度在繼續得到俄羅斯的軍事技術支持，還得到了美國及歐洲在軍事上的大力扶持，例如俄羅斯的S-400防空導彈，美國的C-17全球霸王戰略運輸機、P-8I海神反潛巡邏機、MQ-9B死神無人機、AH-64D/E阿帕奇長弓武裝直升機和CH-47F契努克直升機等等。而在直接決定制空權的主力戰機領域，真正對巴基斯坦展現出代際優勢的則是購自法國的飆風戰機。

報導指出，巴國空軍因此也面臨極大的壓力，雖然一直希望能獲得F-16新批次戰機，卻始終因中巴密切的關係而難以如願。而多年與中方在JF-17雷電（中方稱FC-1梟龍）合作經驗下，最後終於決定採用換裝大陸自製發動機的殲-10CE，做為對印度空軍升級至飆風戰機的回應。

外媒《軍事觀察》曾分析，巴基斯坦獲得殲-10CE戰機是其「防空能力的革命」，其所搭載先進航電系統與遠程導彈更是促成此項交易的重要因素。美製F-16C/D戰機此前一直是巴基斯坦空軍的最頂級戰鬥機，但使用上有太多限制，未來對抗印度飆風戰機的頭把交椅將由中國的殲-10CE來坐。印媒《歐亞時報》則稱，殲-10CE戰機無疑將會成為巴國空軍的力量倍增器，雖然飆風戰機從紙面看還是佔據一些優勢，但沒有人能預料兩款戰機在戰場相遇時會發生什麼狀況。