近年屏東大推醫療建設，除屏東榮總將於11月營運外，屏東義大醫院也將在後年完工，縣府為因應屆時醫護需求大增，並以留下在地人才為目標，今年國中技藝競賽新增醫護職群，成功吸引學子報名，冠亞軍都以白衣天使為志向。

今年屏東縣國民中學技藝教育學生技藝競賽新增醫護職群，以生命徵象觀察與測量、口服給藥為競賽項目，共有28名學生報名參賽，最終由東港高中國中部李佳純拿下冠軍，季軍則是車城國中的廖涓蓉，2人都因有親友從事醫護工作，而對白衣天使滿懷憧憬。

李佳純說，感覺當白衣天使救人很有成就感，雖然疫情間醫護人員很辛苦，但意義非凡，所以她一直很努力學習，為了參加醫護職群競賽，除在學校認真聽課外，也利用課餘時間請家人當模特兒讓她練習，未來希望能考上台南護專。

廖涓蓉也說，當白衣天使是家人對她的期待，同時也是自己的興趣，總覺得能幫助到人的工作很有意義，也很有勇氣，目前以高雄輔英科大為目標，家人都非常支持，而這次在比賽前除勤找同學練習外，也特地從車城跑到南州慈惠醫專請專業老師指導。

李佳純與廖涓蓉在未來雖都以外地求學為目標，但2人都稱，因為屏東之後將會有2間大醫院進駐，所以會希望在外學有專精後，能返鄉服務，而會選擇在外求學，是想開拓視野。

對此，屏東縣長潘孟安說，屏東榮民總醫院將於11月11日開幕，屏東義大醫院也將於2024完工，屆時都需要上千名醫護人力，縣府期許能培養在地人才，讓青年留在家鄉，他強調，行行出狀元，只要找到自己的興趣與方向，每個人都是獨一無二的，而擁有一技之長已漸漸成為學子追求的目標。