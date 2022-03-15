華航(2610)公布2021年財報，全年營收1388.41億元，合併營業淨利149.68億元，合併稅前淨利111.27億元，合併稅後淨利89.57億元，歸屬母公司淨利93.80億元，創下2010年以來新高，每股稅後盈餘1.67元。華航董事長謝世謙表示，全球航空業持續受新冠疫情影響，華航維持「貨運為主、客運為輔」的經營策略，透過多角化銷售全力衝刺貨運營收，提高整體貨機使用率，使得2021年貨運運能較疫情前成長24％，貨運收入1245億元，締造62年來最高紀錄。

華航在貨運部分，在整體客運市場未見復甦跡象下，掌握第四季貨運傳統旺季及歐美節慶購物商機，透過21架全貨機輔以客機腹艙載貨，高效整合客貨機運能及航網，單季貨運營收432億元創下歷史新高，年成長67％，2021年全年貨運收入年成長52％。客運則受新型變種病毒影響，各國邊境管制維持緊縮，第四季客運收入14.95億元，2021年全年客運收入年減76％。

展望今年貨運市場，隨著777F新機引進，運力提升有助營運成長動能，將視市場需求和整體運能布局，擴大越洋線營運規模，並善用新獲配航權爭取延遠商機，適時評估調整客貨機運能與航網，與當地航空業者進行聯航合作，拓展營運規模。

今年上半年海運塞港、缺工等干擾困素仍將存在，海轉空貨物需求維持強勁，華航預期整體市場總艙位仍呈現供不應求態勢，包機市場可望持續熱絡，華航將爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等貨源，同時針對專案貨源及客戶持續推廣客製化包機業務，力攻急貨、高價貨包機，持續提升獲利能力。

客運部分，在航空燃油價格上升的情況下，長程客運航線營運將充滿挑戰，華航以審慎樂觀態度因應，除維持主幹航線以因應剛性需求外，將持續配合各國防疫政策，逐步重啟航點或增加班次，並視情況滾動調整市場佈局。同時配合A321neo新機引進，強化先行復甦的區域航線產品，後續將視台灣邊境及轉機限制鬆綁，陸續投入東北亞、東南亞及兩岸等航線營運，適時回復布建航網接轉。

華航持續優化機隊，今年將有2架777F陸續引進，全貨機機隊將增至23架規模；新購買的4架777F 貨機也將於2023年開始陸續到位，2024年交付完畢，為華航強大的貨運運能再添動力。另外全新引進的A321neo客機，規畫今年交機8架，成為區域航線主力機種。