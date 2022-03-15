大成鋼去年EPS成功轉盈，大國鋼去年賺贏前三年的總和，EPS創下歷史新高紀錄。而倫敦金屬交易所(LME)宣布將在倫敦時間周三早上8點恢復鎳期貨市場交易。鎳題材的不銹鋼族群股價仍有看頭。東明-KY、允強逆勢收漲，青鋼高殖利率護體，更衝上漲停。而晉椿、春雨遭外資調節，股價失色。

大成鋼(2027)去年營業收入968.86億元，營業毛利290.70億元，營業利益189.36億元，稅前淨利154.14億元，本期淨利115.62億元，歸屬於母公司業主淨利96.72億元，基本每股盈餘5.76元，較前年每股虧0.44元成功轉盈。大國鋼(8415)去年營業收入215.32億元，營業毛利81.82億元，營業利益45.70億元，稅前淨利46.60億元，本期淨利35.90億元，歸屬於母公司業主淨利35.90億元，基本每股盈餘3.50元，去年度賺贏前三年的總和，並創下歷史新高紀錄。

大成鋼表示，美國大型基建工程持續推動，對不銹鋼和鋁板捲鋼品的需求仍供不應求，加上價格硬挺，又逢國際鎳價走高，後市行情漲勢仍銳不可當，營運持續看俏。

2月營收創同期新高的東明-KY(5538)子公司深圳易勤工業緊固件有限公司配合當地政府防疫政策而停工檢疫，自111年3月14日至3月20日暫時停工，公司已通知客戶及供應商協調後續進出貨事宜，目前對公司財務業務暫無重大影響；外資連日敲進下，周二股價點火再起，收漲近2%。反觀春雨(2012)子公司春雨(東莞)五金制品有限公司也公告配合當地政府防疫措施進行停工檢疫，自111年3月14日至3月20日進行封閉式管理，暫時停工。公司聯繫客戶與供應商，調整出貨時間，目前本次停工對公司財務業務無重大影響；外資落跑，周二續跌近3%。

允強(2034)單月接單和出貨量可望達到1.5萬公噸，加上手中還有二個月的訂單量，後市業績持續看旺，股價也震盪中收紅。青鋼(8930)去年EPS創四年新高，擬配息0.8元，現金殖利率4.33%，股價有高殖利率護體，加上外資力挺，漲停鎖死收場。然晉椿先前股價異常，元月營業收入2.11億元，年增7.95%，獲利0.04億元，年增112.03%，每股盈餘0.05元。外資續賣超下，股價跌停作收。