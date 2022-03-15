【遊戲橘子新聞】遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今(15)日更新【新角色精選轉蛋】推出「聖誕節限定」第二彈，同步預告活動【與卓雅一起過聖誕節】將於3月18日中午12:00至3月25日中午11:59上線，敬請期待。

《彈射世界》「聖誕節限定」第二彈、3月15日中午12:00上線！

《彈射世界》於3月15日中午12:00更新【新角色精選轉蛋】推出「聖誕節限定」第二彈，其中限定★5「艾露姆」、「碧安卡」、限定★4「朵列涅」、「亞德尼」、限定★3「梅莉露」機率上升中！

※ 聖誕小惡魔★5「艾露姆」

操縱咒影的魔族少女。姊姊為她買的新衣服，讓她感到非常高興！艾露姆也因為想成為聖誕老人而四處送禮。CV：小澤亜李。

《彈射世界》角色「艾露姆」

※ 蠱惑的聖誕老人★5「碧安卡」

擁有女王風範，非常討厭聖誕節和孩子的召喚術師。這次裝扮成聖誕老人，分送愛的證明（禮物）給孩子們。就教育來說，非常清楚自己的行為在危險邊緣。CV：赤﨑千夏。

《彈射世界》角色「碧安卡」

※ 聖祭的策士★4「亞德尼」

擁有魔性美貌的冒險者少年。具有相當的實力，但個性相當狡猾。這次接受了公會的委託，裝扮成與聖夜祭相稱的服裝。CV：村瀬歩。

《彈射世界》角色「亞德尼」

※ 聖夜的赤紅劍士★4「朵列涅」

過去在冰冷的大海中失去了部下，曾是陸地政府軍的軍人。這次接受公會的委託，脫下軍服來協助聖誕節相關活動的進行。CV：上田麗奈。

《彈射世界》角色「朵列涅」

※ 困惑的妄想聖誕老人★3「梅莉露」

專心投入在創作活動中，害羞怕生的冒險者。不論文章或繪畫都很在行。這次的服裝並非本意，卻似乎成了街談巷議的話題。CV：近藤玲奈。

《彈射世界》活動「與卓雅一起過聖誕節」3月18日開跑！

《彈射世界》角色「梅莉露」

《彈射世界》於3月18日中午12:00至3月25日中午11:59，推出【與卓雅一起過聖誕節】限時活動，活動期間完成一次紀念任務，可取得復刻限定角色★3神聖樹靈「卓雅」，並加碼取得「夢想紋章」*10個，敬請把握！

《彈射世界》活動「與卓雅一起過聖誕節」3月18日開跑