一名網友在臉書貼出一道國語作業的題目，質疑問道「這個是？」圖中可見作業練習格上寫著「蜜蜂」的注音，仔細一看下方的插圖卻令人傻眼，貼文曝光後讓眾人笑翻，瞬間吸引上萬人按讚，有網友直呼「生物老師會當場昏倒」。

這名網友在臉書社團《爆料公社》PO照寫道「這個是？」，照片寫著「蜜蜂」兩個字，旁邊並標示了注音符號，不過往下一看題目的插圖，除了條紋狀腹部有蜜蜂的特徵，其他包括眼睛、尖嘴及翅膀都像極了蚊子，而且只有四隻腳，讓人看了哭笑不得。

網友貼出國語作業題目，問道「這個是？」。(圖/截自臉書爆料公社)

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「蚊蜂」、「真是令人蚊蜂色變啊」、「笑死」、「而且成了四隻腳的殘廢」、「假扮蜜蜂的蚊子」、「刺長錯邊了」、「看來看去，你長得好像蒼蠅又好像蚊子，我高度懷疑你是蒼蠅和蚊子生的孩子」。

四不像的插圖讓眾人笑翻，瞬間吸引上萬人按讚，還有網友酸「人家牠只是在COS蜜蜂啦，忘了把針放到後面去」、「是隻會說謊的蜜蜂」、「原來這才是蜜蜂，教育局對教材督導不周，誤導多少莘莘學子快出來認錯吧！」。