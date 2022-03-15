吉林疫情延燒，據今日下午吉林疫情防控記者會，確認有195個旅館、計1萬323個房間可供徵用，目前已完成徵用124個旅館、共8663個房間，未來將繼續推動具備獨立廁所旅館的徵收工作。
據吉林市衛生健康委員會說明，目前共有9家救治醫院收治患者，其中3家方艙醫院正在改造，預計可新增7000張床位。
此外，吉林市正在積極開拓預售屋等其他隔離地點。
吉林市已針對所有病例展開針對性治療，對密切接觸和次密切接觸等重點人員，共發放預防用藥97萬副。
吉林疫情延燒，據今日下午吉林疫情防控記者會，確認有195個旅館、計1萬323個房間可供徵用，目前已完成徵用124個旅館、共8663個房間，未來將繼續推動具備獨立廁所旅館的徵收工作。
據吉林市衛生健康委員會說明，目前共有9家救治醫院收治患者，其中3家方艙醫院正在改造，預計可新增7000張床位。
此外，吉林市正在積極開拓預售屋等其他隔離地點。
吉林市已針對所有病例展開針對性治療，對密切接觸和次密切接觸等重點人員，共發放預防用藥97萬副。
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