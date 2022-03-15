挑戰UBA公開女一級3連霸的世新大學女籃隊，本季尋求再創隊史新猷，但眼前考驗比前兩季更加艱鉅，本季複賽最終戰吞下球隊近兩年來首敗、終止跨季38連勝，經過3周重整旗鼓再戰小巨蛋，將和男籃一同爭取最高榮耀。

世新大學上季在UBA締造隊史首次2連霸，然而本季一口氣少了7名上季冠軍隊戰力、含連兩季冠軍戰MVP林蝶、前往塞爾維亞挑戰歐洲職業聯賽的菲律賓外籍生潔丹妮兒兩名禁區悍將，本季倚賴185公分的奈及利亞外援、也是新科籃板后伊思尤瑪，搭配許玟瑄及具投射能力的林妘樺，雖整體高度稍減，鋒線優勢依舊，而延畢再戰的射手陳育緹帶著連霸經驗，場上積極進攻仍是關鍵時刻球隊搶分要角。

自從108學年度6強複賽第2戰以62比69敗給佛光大學後，世新大學女籃在UBA賽場近兩年都沒嚐過輸球滋味，然而本季延續連勝的過程不輕鬆，複賽對上佛光大學落後大半場，延長賽才以60比56勝出，單場得分也寫球隊本季新低，複賽最終戰對台灣師大以61比74遭逆轉，本季15連勝、跨3季38連勝就此告一段落。

連勝遭中斷，世新女籃希望4強賽把面子再討回來，複賽5戰平均攻下71.8分僅次台灣師大，場均42.6籃板、17.2抄截都是4強隊伍之最，卸下連勝的無形重擔，下一站前進小巨蛋，就看女孩們如何再將連霸的壓力化為場上的動力，留待球場見真章。