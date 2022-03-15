過年前後地瓜飆漲後回穩，雲林縣水林鄉地瓜價廉物美農民促銷。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉地瓜種植面積達上千公頃，目前進入產季尾期，地瓜價格相對便宜，農民15日表示過年前後地瓜價格飆漲至每台斤20元以上，目前已降至每台斤10元，可說是價廉物美，為了行銷水林地瓜，還研發地瓜香腸、冰烤地瓜等產品，藉由多元產品讓水林地瓜更廣為人知。

每年11月至隔年3月是水林地瓜最當季的時候，今年過年前後民眾大魚大肉，地瓜可幫助消化，加上疫情影響，地瓜被認為是養生食品，且剛進入採收期產量有限，因此銷售情況非常好，每台斤價格漲至逾20元，是近年來最高價，不過隨著採收量增加，目前已降至每台斤10元左右。

水林農民張美美表示，水林鄉地瓜產量占全台十分之一，可說是地瓜的故鄉，鄉公所、農會每年都會舉辦各種活動促銷，不過由於沒有成立1個固定的銷售點，農民只能賣給盤商，或載至菜市場販售，平常遊客來到水林，常遇到想買地瓜卻找不到販售點的問題。

為了吸引遊客採購，張美美在水林鄉縣道164線水林農會附近設置1處大型販售點，遊客進出水林市區一眼就能看到，這1、2年來生意愈來愈好，吸引其他農民一起來設點，隱然成為水林鄉的地瓜市集，經常可見遊客下車採買。

張美美指出，水林種植的地瓜以台農57號為主，口感綿密、香甜可口，生地瓜可買回去自己燒烤，或搭配其他食材料理。加工地瓜以冰烤地瓜最受歡迎，冷凍在冰箱隨時可享用，最近她還研發地瓜香腸，吃起來有肉香與地瓜香，非常獨特。

張美美說，未來希望與公所、農會合作，打造1處地瓜專賣區，提供更多元的地瓜相關產品，進一步打響水林地瓜品牌。